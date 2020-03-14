  • Bist 100
    95605.2
  • Dolar
    6,3299
  • Euro
    7,0451
  • Altın
    314,1250
İstanbul
4 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
CİMER'e 4 bin 415 koronavirüs başvurusu CİMER'e 4 bin 415 koronavirüs başvurusu
Konya'da eşini öldüren koca hakkında yeni gelişme Konya'da eşini öldüren koca hakkında yeni gelişme
Ekmeğini çöpten çıkaran adam, Kuran-ı Kerim başta olmak üzere dini kitapları da camiye teslim ediyor Ekmeğini çöpten çıkaran adam, Kuran-ı Kerim başta olmak üzere dini kitapları da camiye teslim ediyor
'Kolonya'list talep arzı zora soktu 'Kolonya'list talep arzı zora soktu
Elazığ'da 7 dilenciye bin 309 TL para cezası kesildi Elazığ'da 7 dilenciye bin 309 TL para cezası kesildi
10 PKK/YPG'li terörist sızma hazırlığındayken etkisiz hale getirildi 10 PKK/YPG'li terörist sızma hazırlığındayken etkisiz hale getirildi
AVM'ler için koronavirüs tedbirleri alındı AVM'ler için koronavirüs tedbirleri alındı
İran'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor: 97 kişi daha öldü İran'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor: 97 kişi daha öldü
İstanbul'da, Nijeryalı kadın taksiciyi yumrukladı İstanbul'da, Nijeryalı kadın taksiciyi yumrukladı
Çalışanlar evden çalışabilir mi? İşte Corona virüste çalışma hakları Çalışanlar evden çalışabilir mi? İşte Corona virüste çalışma hakları
İstanbul'da Nijeryalı kadın yolcu taksiciye dayak attı İstanbul'da Nijeryalı kadın yolcu taksiciye dayak attı
Başkan Erdoğan'dan 14 Mart Tıp Bayramı paylaşımı Başkan Erdoğan'dan 14 Mart Tıp Bayramı paylaşımı
Bakliyatta stoklar 2 yıl yetecek ürünle dolu Bakliyatta stoklar 2 yıl yetecek ürünle dolu
Türk Hava Yolları'ndan yolculara seyahat açıklaması! Ücretsiz olacak Türk Hava Yolları'ndan yolculara seyahat açıklaması! Ücretsiz olacak
Dünya devi duyurdu: Apple mağazaları 2 hafta kapalı olacak Dünya devi duyurdu: Apple mağazaları 2 hafta kapalı olacak
Ebru Şancı, kız zannediyordu! Erkek çıktı... Ebru Şancı, kız zannediyordu! Erkek çıktı...
Yunanistan'da corona virüsten ikinci ölüm (Corona virüste son durum) Yunanistan'da corona virüsten ikinci ölüm (Corona virüste son durum)
Irak'taki ABD üssüne ikinci füze saldırısı Irak'taki ABD üssüne ikinci füze saldırısı
Bahçesaray'da çığ altında kalan itfaiyeci Mehmetcan Daşdemir'i arama çalışmalarına yeniden başlandı Bahçesaray'da çığ altında kalan itfaiyeci Mehmetcan Daşdemir'i arama çalışmalarına yeniden başlandı
Ukrayna bizden aldığı iHA'ların uçuşlarını başlattığını bu sözlerle duyurdu: Senden korkmuyoruz Rusya! Ukrayna bizden aldığı iHA'ların uçuşlarını başlattığını bu sözlerle duyurdu: Senden korkmuyoruz Rusya!
Belçikalı bilim insanları, koronavirüsü laboratuvarda etkisiz hale getirdi Belçikalı bilim insanları, koronavirüsü laboratuvarda etkisiz hale getirdi
Hayırsever işletmeci, maddi durumu düşük çocukları unutmadı Hayırsever işletmeci, maddi durumu düşük çocukları unutmadı
Ukrayna bizden aldığı iHA'ların uçuşlarını başlattığını bu sözlerle duyurdu: Senden korkmuyoruz Rusya! Ukrayna bizden aldığı iHA'ların uçuşlarını başlattığını bu sözlerle duyurdu: Senden korkmuyoruz Rusya!
Aracından indi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atladı! Aracından indi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atladı!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

14 Mart 2020 Cumartesi 14:27:58 | Son Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 14:49:05

Ekmeğini çöpten çıkaran adam, Kuran-ı Kerim başta olmak üzere dini kitapları da camiye teslim ediyor

Yurdumuzun en ücra köşesinde gurur duyulacak bir hayat hikayesi ortaya çıktı. Artvin'in Borçka ilçesinde yaşayan Turgut Topal, atıklardan ayırdığı geri dönüşüm malzemeleriyle ekmeğini kazanan bir adam. Topal, çöpler arasında bulduğu geri dönüşüm malzemelerini ekonomiye, çöpe atılan Kuran-ı Kerim başta olmak üzere dini kitapları da camilerin kütüphanelerine veriyor.

Artvin’in Borçka ilçesinde yaşayan Turgut Topal isimli vatandaş, türüne göre sınıflandırılan atık maddeler sayesinde ev geçindiriyor. İlçede belediye çöplerinin yüzde 70'inin geri dönüşüme kazandırılmasına vesile olan Turgut Topal, atıklardan ayırdığı geri dönüşüm malzemeleri ayrıştırmak üzere Samsun’a gönderiyor. Geçtiğimiz yıllarda ilçede yaşanan sel baskını nedeniyle her ne kadar atık deposu büyük zarar görsede Topal, yaptığı işten hiç vazgeçmemiş.

DİNİ ESERLERİN HEBA OLMASINI ÖNLEDİ

Geri dönüşüm iş yerini ayakta tutmak için İlçe Belediyesi'nden de destek isteyen Topal'a, belediye binasında bulunan kütüphanenin ilçedeki Mavi Çarşı'ya taşındığı sırada çöpe atılacak kitaplar teslim edildi. Turgut Topal, kitapları baskıya verirken, koliler içindeki dini kitaplar gözüne çarptı. Baskıyı durdurarak kolileri tek tek elden geçirdiği sırada bu defa birden fazla Kuran-ı Kerim ve dini kitaplar çıktı. Topal, belediyeden yanlışlıkla geldiğini düşünerek durumu iş yerinin yakınındaki caminin din görevlisine teslim etti. Kitaplar, caminin kütüphanesine ilave edildi. Topal, geri dönüşümde bazen bu tür dini kitaplarla karşılaştığını belirterek bu konularda hassa davranarak dini eserlerin heba olmasını önlediğini söyledi.

"EKMEĞİNİ ÇÖPTEN ÇIKAR" PROJESİ

Geri dönüşüm projesini inceleyen Borçka Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, projeye verilen desteğin memnuniyet verici olduğunu söyledi. Türker, “İlçe olarak ambalaj atıklarının ayrı toplanması konusunda farkındalık oluşturmak güzel çalışma. Bu amaçla devletimizin yürüttüğü 'Ekmeğini Çöpten Çıkar' Projesi kapsamında hem ilçenin temizlik işlerini kolaylaştırmak hem de geri dönüşüme katkı sağlayan işletmeciye biz de talebi doğrultusunda yer temininde bulunacağız" dedi.

İHA

EN ÇOK OKUNAN HABERLER