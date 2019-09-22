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22 Eylül 2019 Pazar 15:47:22 | Son Güncelleme: 22 Eylül 2019 Pazar 15:49:06

Ekinoks nedir, ekinoks ne zaman? Ekinoks tarihleri ve özellikleri nelerdir?

Ekinoks nedir, ekinoks ne zaman? Ekinoks tarihleri ve özellikleri nelerdir? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Yılda iki kez tekrarlanan ekinoks hakkında araştırmalar artıyor. İlkbahar Ekinoksu 21 Mart'ta yaşandı. İlkbahar ekinoksu, gün dönümü ilkbaharın habercisi ve sıcakların artması şeklinde yorumlanıyor. Sonbahar Ekinoksu için ise geri sayım sürüyor. Sonbahar Ekinoksunun yaşanması ile Kuzey yarım kürede sonbahar, güney yarım kürede de ilkbahar başlıyor. Ekinoks ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

Ekinoks ile ilgili aramalar yoğunlaşıyor. "Ekinoks nedir, ekinoks ne zaman? Ekinoks tarihleri ve özellikleri nelerdir?" sorularının yanıtı güncel olarak araştırılan konular arasında yer alıyor. Yılda iki kez tekrarlanan ekinoks hakkında bilgisi olamayan vatandaşlar günün anlam ve önemini, özelliklerini öğrenmek istiyor. İlkbahar Ekinoksu 21 Mart'ta yaşandı. İlkbahar ekinoksu, gün dönümü ilkbaharın habercisi ve sıcakların artması şeklinde yorumlanıyor. Sonbahar Ekinoksu için ise geri sayım sürüyor. Sonbahar Ekinoksunun yaşanması ile Kuzey yarım kürede sonbahar, güney yarım kürede de ilkbahar başlıyor. Sonbahar Ekinoksu hakkında merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor.

EKİNOKS NEDİR? EKİNOKS NE ZAMAN?

Ekinoks, Güneş ışınlarının Ekvator'a dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği an oluyor. Ekinoks, gündüz ile gecenin eşit olması durumuna deniyor. Yılda iki kez tekrarlanır - İlkbahar Ekinoksu ve Sonbahar Ekinoksu. 

SONBAHAR EKİNOKSU NEDİR?

23 Eylül durumu: Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator’a 90°'lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator’da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre’ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre’de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlar. Güney Yarım Küre’de ise tam tersi olur. Bu tarih Kuzey Yarım Küre’de Sonbahar, Güney Yarım Küre’de İlkbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya’da gece ve gündüz birbirine eşit olur. Bu tarih Kuzey Kutup Noktası’nda 6 aylık gecenin, Güney Kutup Noktası’nda ise 6 aylık gündüzün başlangıcıdır.

EKİNOKS TARİHLERİ VE ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

21 Mart (ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz Kuzey Yarımküre’de ilkbahar başlarken Güney Yarımküre sonbahara girer.

21 Haziran (yaz gündönümü): Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Kuzey Yarımküre’de yaz başlarken Güney Yarımküre’de kış başlar.

23 Eylül (ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur. Kuzey Yarımküre’de yaz biter, sonbahar başlar. Güney Yarımküre’de ise bahara geçiş olur.

21 Aralık (kış gündönümü): Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Kuzey Yarımküre’de kış başlarken Güney Yarımküre’de yaz başlar.

EKİNOKSUN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Bu tarihlerden güneş ışınları Ekvator'a dik gelir ve Aydınlanma Çemberi kutup noktalarından geçer. Kuzey Yarımkürede 21 Mart ilkbahar, 23 Eylül sonbaharın başlangıcıdır. Güney Yarımkürede ise, 21 Martta sonbahar 23 Eylülde ilkbahar başlar ve şu olaylar yaşanır.

Güneş tam doğudan doğup tam batıdan batar.

Aynı boylam üzerindeki noktalarda güneş sadece ekinoks günlerinde aynı anda doğar ve batar (12 saat ara ile)

Her iki kutup noktasında da Güneş görülür.

Gel-git genliği en fazladır.

Ekvator'da cisimlerin gölge boyu sıfır olur.

Türkiye'de saat 12oo 'de oluş gölge boyu cismin boyuna en yakındır.

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