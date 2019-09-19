Ehliyetsiz yakalanan avukat ortalığı ayağa kaldırdı: Kendinize haritadan yer beğenin

  • Bist 100
    100786
  • Dolar
    5,7033
  • Euro
    6,3160
  • Altın
    274,5850
İstanbul
15 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
20 Eylül 'Dünya Jinekolojik Onkoloji Günü' ilan edildi 20 Eylül 'Dünya Jinekolojik Onkoloji Günü' ilan edildi
Ehliyetsiz yakalanan avukat ortalığı ayağa kaldırdı Ehliyetsiz yakalanan avukat ortalığı ayağa kaldırdı
EYT son durum nedir? EYT son dakika bugün 2019 gelişme var mı? EYT son durum nedir? EYT son dakika bugün 2019 gelişme var mı?
Galatasaray'da orta saha oyuncularının kondisyon eksikliği teknik ekibi endişelendiriyor Galatasaray'da orta saha oyuncularının kondisyon eksikliği teknik ekibi endişelendiriyor
Pompeo'dan Aramco saldırısına ilişkin yorum: Savaş nedeni Pompeo'dan Aramco saldırısına ilişkin yorum: Savaş nedeni
Türkiye-Yunanistan sınırında 5 kaçak göçmen yaralı bulundu Türkiye-Yunanistan sınırında 5 kaçak göçmen yaralı bulundu
Hedef 'Nuh'un Gemisi'ni UNESCO yolculuğuna çıkarmak Hedef 'Nuh'un Gemisi'ni UNESCO yolculuğuna çıkarmak
Bu hafta 10 film vizyona girecek Bu hafta 10 film vizyona girecek
Metrobüste yer kapma tartışması kanlı bitti! Metrobüste yer kapma tartışması kanlı bitti!
Oğlunu taksirle öldürdüğü kesinleşen babaya 25 yıl hapis cezası Oğlunu taksirle öldürdüğü kesinleşen babaya 25 yıl hapis cezası
Son Dakika... Bakan Soylu'dan düzensiz göçmen açıklaması: Yakalananların sayısı 237 bin’i aşmış durumda Son Dakika... Bakan Soylu'dan düzensiz göçmen açıklaması: Yakalananların sayısı 237 bin’i aşmış durumda
Teknofest kaçta açılıyor? Teknofest saat kaça kadar açık? Teknofest kaçta açılıyor? Teknofest saat kaça kadar açık?
Sefaköy'de düğün konvoyunda şoke eden görüntü! Sefaköy'de düğün konvoyunda şoke eden görüntü!
Ankaragücü maçı öncesi Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye müjdeli haber Ankaragücü maçı öncesi Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye müjdeli haber
Ailesiyle uyuyan çocuğu kaçırmaya çalışırken yakalandı Ailesiyle uyuyan çocuğu kaçırmaya çalışırken yakalandı
Açık havada ailesiyle uyuyan çocuğu kaçırmaya çalışırken yakalandı Açık havada ailesiyle uyuyan çocuğu kaçırmaya çalışırken yakalandı
Ersun Yanal, Alanyaspor maçı sonrası futbolcuları uyardı! 'Bir hataya daha tahammülümüz yok' Ersun Yanal, Alanyaspor maçı sonrası futbolcuları uyardı! 'Bir hataya daha tahammülümüz yok'
ABD basını: Trump Netanyahu’nun telefonlarına çıkmıyor ABD basını: Trump Netanyahu’nun telefonlarına çıkmıyor
Volkan Demirel, Altay Bayındır'a sahip çıktı Volkan Demirel, Altay Bayındır'a sahip çıktı
Meteoroloji'den İstanbul'a son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi... Yağışlar için bu tarihe dikkat! Meteoroloji'den İstanbul'a son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi... Yağışlar için bu tarihe dikkat!
Roma taraftarlarının topa tuttuğu Nzonzi, Galatasaray'da yeniden doğdu! Roma taraftarlarının topa tuttuğu Nzonzi, Galatasaray'da yeniden doğdu!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'da yarın için sağanak uyarısında bulundu Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'da yarın için sağanak uyarısında bulundu
Ehliyetsiz yakalanan avukat ortalığı ayağa kaldırdı: Kendinize haritadan yer beğenin Ehliyetsiz yakalanan avukat ortalığı ayağa kaldırdı: Kendinize haritadan yer beğenin
Justin Trudeau nun fotoğrafı dünya gündemine bomba gibi düştü! Arap gecelerinin Aladdin'i oldu Justin Trudeau nun fotoğrafı dünya gündemine bomba gibi düştü! Arap gecelerinin Aladdin'i oldu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

19 Eylül 2019 Perşembe 10:27:37 | Son Güncelleme: 19 Eylül 2019 Perşembe 10:31:04

Ehliyetsiz yakalanan avukat ortalığı ayağa kaldırdı: Kendinize haritadan yer beğenin

Bursa'da uygulama noktasında polis ekiplerinin darp ettiği iddia edilen avukatın ehliyeti olmadığı halde otomobil kullandığı, aracın daha önce trafikten men edildiği, ayrıca kendisine üst araması yapmak isteyen polis ekiplerine de 'kendinize haritadan yer beğenin' diyerek tehditler savurduğu ortaya çıktı. Darp edildiğini iddia eden avukatın polislere zorluk çıkarıp üst araması yapmak isteyen bir polis memurunu ittiği anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Bursa Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Yunus Timleri, trafik uygulama noktasında durmayarak yoluna devam eden 16 CZN 13 plakalı aracı takibe alarak durdurmak istedi. Yaklaşık 150 metre ileride durdurulan araç sürücüsüne ekipler araçtan inmesini ve gerekli evrakları ibraz etmelerini istedi. O esnada araç sürücüsü F.D. yunus ekiplerine avukat olduğunu ve üstünü arayamayacaklarını söyledi. Yunus polisi sürücü F.D'den avukat kimliğini görmek istedi. F.D'nin kimliğini ibraz etmesi üzerine polis memurları bu esnada otomobilde bulunan yolcunun da üstünü aramak istedi. İsminin E.S. olduğu öğrenilen şahıs üzerini aramak isteyen polislere kendisinin de avukat olduğunu söyledi fakat herhangi bir avukat kimliği gösteremedi. Bunun üzerine Yunus ekipleri her iki şahsında üzerini aramak istedi fakat üstünü aratmayan sürücü F.D.  polis memurunu iterek hakaret etti. 

Araç sürücüsünün plakasını kontrol ettiren yunus timleri avukat olan F.D'nin otomobilinin daha önce trafikten men cezası aldığını ve ehliyetinin de olmadığını tespit etti. Trafikten men edilen araçla ehliyetsiz bir vaziyette trafiğe çıkan avukat F.D. ve arkadaşı E.S. işlemeleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Avukat F.D’nin bu esnada kendisine işlem yapmak isteyen yunus timlerine tehdit ve hakaretler savurarak, "Komisyonu arayacağım, müdürlerinizi arayacağım. Sizi sürdüreceğim, haritadan yer beğenin" dediği öğrenildi.

F.D. ve arkadaşı E.S. emniyete götürüldükten sonra haber verdikleri yaklaşık 10 avukat olayla ilgili bilgi almak için emniyete geldi. Avukatlar arasında bulunan Ü.Ö. isimli bir avukatın cep telefonuyla izinsiz bir şekilde emniyetten görüntü almak istemesi sebebiyle savcı talimatıyla hakkında "Emniyet binasında izinsiz görüntü almak" suçundan işlem yapıldı. Ayrıca avukat F.D. ve yanındaki arkadaşı E.S'ye "Görevi yaptırmamak için direnme, kamu görevlisine hakaret, tehdit" suçlarından işlem yapılarak F.D'ye trafikten men kaydı bulunan araçla ehliyetsiz trafiğe çıkmaktan 2 bin 835 lira para cezası kesildi.

İşlemlerinin ardından sabah saatlerinde savcılık talimatıyla serbest bırakılan avukatlar Bursa Barosu aracılığıyla bir basın açıklaması yaparak polislerin kendilerini darp ettiğini iddia etti. Avukatların polislere direndiği anlar ve darp edildik dedikleri emniyet bahçesindeki rahat tavırları ise çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olayla ilgili Bursa Barosu tarafından yapılan açıklamada ise, "Bursa Barosu mensubu Av. F.D. aracı ile Çekirge Caddesi'nde seyir halindeyken genel trafik uygulaması yapan polisler tarafından durdurulmuş, avukat olduğunu belirtmesine rağmen arama işlemi yapılmak istenmiş, meslektaşımıza zor kullanılmaya çalışılmıştır. Hukuksuz işlemi kabul etmeyen meslektaşımız tehdit ve hakaretlere maruz kalmış, tahrik edilmeye çalışılmış, yerlerde sürüklenip, karga tulumba polis arabasına atılmıştır. Her fırsatta ifade ettiğimiz üzere avukatlara yönelik baskı ve saldırılar esasen halkın hak arama özgürlüğüne yöneliktir ve yurttaşlarımıza gözdağı verilmek istenmektedir. Meslektaşlarımıza yönelik bu tahrik edici saldırıyı kabulleneceğimizi hiç kimse düşünmemelidir. Meslektaşlarımıza saldırıda bulunan, fiziki ve psikolojik şiddet uygulayan, tehditlerde bulunan polis memurları hakkında derhal soruşturma başlatılıp açığa alınmalıdırlar" 

(İHA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ