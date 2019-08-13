Ehliyet için gerekli belgeler nelerdir? Ehliyet nasıl alınır?

Ehliyet için gerekli belgeler nelerdir? sorusunun yanıtı ehliyet almak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ehliyet alınabilmesi için bir sürücü kursuna kayıt yaptırılması zorunlu oluyor. Seçilen sürücü kursuna kayıt olunduktan sonra 34 saat Teorik Eğitimler alınır. Teorik eğitimler bittikten sonra Direksiyon eğitimler programlanır ve direksiyon eğitimleri alınır. Alınan eğitimler sonrasında girilen sınavlarda başarılı olunması halinde sertifika dosyasına gerekli diğer belgeler de eklenerek ehliyet için üfus Müdürlüğünden randevu alınıyor. Bu aşamada ehliyet için gerekli olan belgeler haberimizde yer alıyor.

KURSA KAYIT OLURKEN GEREKLİ BELGELER

1-) 4 adet ehliyet için çekilmiş biometrik fotoğraf

2-) Sağlık raporu

3-) Öğrenim belgesi

4-) Kimlik belgesi aslı ve fotokopisi

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLECEK GEREKLİ BELGELER

1-) Kurstan alınacak sertifika dosyası

2-) Ehliyet harcı, kart Bedeli ve Vakıf bedelinin anlaşmalı bankalara yatırıldığına dair dekont

Ehliyeti teslim almak için randevu.nvi.gov.tr sitesine girerek Nüfus Müdürlüğünden ehliyet için randevu alınıyor. Randevu günü ve saatinizde nüfus müdürlüğüne giderek kurstan alınan ve dekontların eklendiği sertifika dosyası teslim edilerek ehliyet alınabiliyor.

2019 YILI DİREKSİYON SINAV TARİHLERİ

2019 yılı direksiyon sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenir ve sürücü kurslarına duyuruluyor. Önümüzdeki aylarda yapılacak direksiyon sınavları için belirlenen tarihler ise şu şekilde:

7 – 8 Eylül 2019

28 – 29 Eylül 2019

26 -27 Ekim 2019

16 – 17 Kasım 2019

30Kasım – 1Aralık 2019

21 – 22 Aralık 2019

25 – 26 Ocak 2019