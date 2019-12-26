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26 Aralık 2019 Perşembe 12:06:28 | Son Güncelleme: 26 Aralık 2019 Perşembe 12:07:09

Egzoz muayenesi yaptırılmayan 1,5 milyon araç yeni yılda takipten kaçamayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yıl başında uygulamaya koyacağı EGEDES ile egzoz emisyon ölçümünü yaptırmayan araçlar trafikte otomatik belirlenecek ve cezai işlem uygulanacak.

AA muhabirinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Çevre Kanunu gereğince trafiğe kayıtlı araçların egzoz emisyon ölçümünü yaptırması gerekiyor. Türkiye'de trafiğe kayıtlı 23 milyon 44 bin 761 araçtan yaklaşık 17 milyon 500 bini egzoz emisyon ölçümüne tabi tutuluyor.

Geçen yıl muayene yaptırmayan 1 milyon 931 bin 125 aracın yaklaşık 500 bininin herhangi bir nedenle trafiğe çıkamayacak durumda olduğu tahmin ediliyor. 1 milyon 431 bin 125 araç sahibi ise egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmadı.

1895 lira para cezası

Çevre Kanunu kapsamında yıl sonuna kadar egzoz emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine yeni yıl itibarıyla 1895 lira, standartlara aykırı emisyona sebep olan motorlu taşıt sahiplerine ise 3 bin 790 lira idari para cezası uygulanacak.

Bakanlık, 1 Ocak 2020 itibarıyla kurduğu otomatik plaka tanıma sistemiEgzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) aracılığıyla, uyarılara rağmen egzoz ölçümünü yaptırmayan araçları tespit edecek. Yeni yıl itibarıyla Ankara'da uygulamaya konulacak sistem, 6 ay içerisinde Türkiye genelinde hayata geçirilecek.

Denetimler artacak

Söz konusu sistemle denetimler daha da artırılacak. Plaka tanıma sistemiyle, egzoz emisyon ölçümünü yaptırmayan araçlar trafikte otomatik olarak saptanacak ve cezai işlem uygulanacak.

İl müdürlüklerine bağlı denetim araçlarına monte edilecek sistemle, ölçüm yaptıran araç sahipleri rahatsız edilmeden, trafik durdurulmadan denetim işlemleri gerçekleştirilecek. EGEDES'in uygulamaya geçmesi ile ölçüm yaptırmayan araç sayısında önemli oranda düşüş sağlanması hedefleniyor.

Standartlara aykırı emisyona sebep olan araç sayısındaki azalmaya bağlı olarak motorlu taşıtlardan kaynaklanan hava kirliliğinde özellikle büyük şehirlerde ciddi düşüş yaşanacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca manipülasyona sebebiyet verdiği tespit edilen cihazlar, sistem üzerinden kapatılarak ölçüm yapmalarına izin verilmeyecek.

Yetkili istasyonlarda görevli ve sisteme kayıtlı olan, ölçümlerini kurallara uygun yapmayan ve iş yerinin kapatılmasına sebep olan istasyon sahibi, yetkilisi ve personelinin, yeni istasyon açmasına veya başka istasyonda çalışmasına izin verilmeyecek. Bu kişilerin tüm belgeleri iptal edilecek.

(AA)

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