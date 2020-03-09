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09 Mart 2020 Pazartesi 22:43:02 | Son Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 22:43:38

EGM paylaştı! Türkiye genelinde gerçekleştirildi, 344 araç trafikten menedildi

Türkiye genelinde radarla gerçekleştirilen hız denetimlerinde, 24 bin 171 kural ihlali tespit edilirken, 344 araç trafikten men edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklamaya göre, trafik kazalarının oluşumunda yüzde 40 gibi büyük bir paya sahip olan hız ihlallerinin önlenmesi ve algılanan yakalanma riski duygusunun artırılarak sürücülerin yasal limitlerde araç kullanmaya teşvik edilmesi amacıyla, 7 ve 8 Mart tarihlerinde ülke genelinde eş zamanlı 'hız denetimleri' gerçekleştirildi. Denetimlerde, 22 bin 384 hız ihlali tespit edildi. Bu ihlallerin yüzde 65'i ihlal yapan araçların durdurulması ve sürücülerinin bilgilendirilmesi suretiyle, yüzde 35'i araçların tescil plakasına olmak üzere cezaya dönüştürüldü. Bu kapsamda, 344 araç trafikten men edildi ve 18 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı. Toplam 24 bin 171 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem yapıldı.

EGM'den yapılan uyarıda ise "Türk Polis Teşkilatı olarak sürücülerimize öncelikli olarak kendi can güvenliklerinin sağlanması için trafik kurallarının önemi ve bu kurallara uymaları hususu hatırlatılır, bu denetimlerin sürekli olacağının bilinmesi kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

DHA

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