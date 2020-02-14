Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller

Diyarbakır'da okullara kar tatili



Diyarbakır'da etkili olan kar yağışı nedeni ile kent genelinde okullar yarın da tatil edildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik veriler ışığında kent genelinde bu gece yaşanacak don ve buzlanma tehlikesi nedeni ile 14 Şubat Cuma günü, Diyarbakır genelinde eğitim veren okullarda eğitim öğretime bir gün süre ile ara verildiği belirtildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de bir gün süre ile idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Kahta'da okullar tatil edildi

Adıyaman'ın Kahta Kaymakamlığı tarafından taşımalı eğitim gören öğrenciler için 14 Şubat Cuma günü tatil edildi.

Kahta Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Yoğun kar yağışının oluşturduğu olumsuz ve olası buzlanma tehlikesi nedeniyle Kahta ilçesinde taşımalı eğitim gören öğrenciler için 14 Şubat Cuma günü 1 gün süre ile eğitim öğretime ara verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Hakkari'de okullar yarın da tatil

Hakkari'de yoğun kar yağışı nedeniyle okullar yarın da tatil edildi.

Hakkari Valiliği bir gün olan tatil süresini iki güne çıkarttığını duyurdu. Açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 14 Şubat 2020 Cuma günü Hakkari Merkez ve ilçelerimizde eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu görevlileri bir gün süre ile izinli sayılacaktır" denildi.

Gümüşhane'de okullar yine tatil edildi

Gümüşhane'de yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle hafta başından beri tatil edilen okullar haftanın son mesai gününde de tatil edildi.

Gümüşhane Valiliği akşam saatlerinde yaptığı açıklamayla kar yağışı, buzlanma ve çığ riski nedeniyle sağlık, ulaşım gibi olumsuz etkileri olabileceği gerekçesiyle il genelinde tüm okulları tatil ettiğini ve engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağını duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda; ilimizde beklenen kar yağışı, buzlanma ve çığ riskinin sağlık, ulaşım v.b. olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirildiğinden ilimizin tamamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, 14.02.2020 Cuma günü bir gün süre ile tatil edilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de belirtilen günde idari izinli sayılacaktır.”

Sivas'ta eğitime kar engeli

Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar bir gün süre ile tatil edildi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Şehrimizdeki kar yağışının MaşaAllahı var. Okulunuzu, öğretmenlerinizi ve arkadaşlarınızı özlediğinizin farkındayım, ama olumsuz hava şartlarından dolayı Sivas genelinde 14.02.2020 Cuma günü eğitime 1 gün daha ara veriyoruz. Kuşları ve sokak hayvanlarını unutmayın olur mu?” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'ta eğitime kar engeli



Kahramanmaraş'ın kuzey ilçelerinde devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Afşin ve Elbistan'da eğitime bir gün ara verildi.

Afşin ve Elbistan kaymakamlıklarından yapılan açıklamaya göre, soğuk hava ve buzlanma nedeniyle 14 Şubat cuma günü Afşin ve Elbistan ilçeleri genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda, halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Gaziantep'te okullar 1 gün daha tatil edildi

Gaziantep il merkezi ve ilçelerde kar ve buzlanma nedeniyle 1 gün daha tatil edildi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meteorolojik veriler doğrultusunda bu gece yaşanacak don ve buzlanma tehlikesi karşısında 14 Şubat Cuma Günü Gaziantep il genelinde eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamu çalışanlarından hamile ve engelli personelimiz idari izinli sayılacaktır. Gülümsemeniz daim olsun" ifadelerini kullandı.

Ağrı'da kar tatili uzatıldı



Ağrı'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebi ile merkez ve merkeze bağlı köylerde okullar 14 Şubat Cuma günü bir gün süre ile tatil edildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, ”Olumsuz hava şartlarından dolayı 14.02.2020 Cuma günü il merkezi ve merkez ilçedeki köylerimizde ilk ve ortaokullar ile liselerde eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeline 1 gün süre ile idari izin verilmiştir. ifadelerine yer verildi.

Kars'ta okullar 1 gün tatil edildi

Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, “Olumsuz hava koşulları sebebiyle ilimiz genelindeki tüm okullarımız 14 Şubat 2020 Cuma günü 1 gün süreyle tatil edilmiştir” denildi.

Öte yandan okulların tatil edilmesiyle birlikte kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personel de 1 gün idari izinli sayılacak.

Erzincan'da kar sebebiyle okul tatili uzatıldı

Erzincan genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tatil edilen okullar yağışın devam etmesi üzerine yarın da tatil edildi.

Erzincan'da devam eden yoğun kar yağışı sebebiyle bugün tatil edilen okulların yağışın devam etmesi üzerine yarında tatil edilmesine karar verildi. Erzincan Valisi Ali Arslantaş sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Sevgili öğrenciler, yarın hepinizden evinizin bahçesinde yaptığınız kardan adamla çekilmiş resimlerinizi bekliyorum” dedi.

Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, “İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle, öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Erzincan ili genelinde 14 Şubat 2020 Cuma günü eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Ayrıca engelli kamu personeli, bakmakla yükümlü olduğu engelli yakını bulunan kamu personeli ve hamile kamu personeli de bu tarihte idari izinli sayılacaktır” denildi.

Sivas'ta yükseköğretime 1 gün ara

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi rektörlüğü yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verdi.

Üniversitenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "İlimizde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez yerleşke ve ilçelerimizdeki öğrencilerimizin sağlığı ve ulaşımı açısından Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü öğrencilerimiz için 14 Şubat 2020 Cuma günü 1 gün süre ile eğitim-öğretime ara verilmiştir "denildi.

Nevşehir'de okullar tatil edildi

Nevşehir'de yollarda meydana gelen buzlanma nedeniyle okullar tatil edildi.

Nevşehir Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Yoğun yağan karın oluşturduğu olumsuz koşullar ve yollardaki buzlanma tehlikesi nedeniyle il genelinde 14 Şubat 2020 Cuma günü eğitim öğretime 1 gün ara verme kararı alınmıştır. Ayrıca tüm hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personel de aynı gün izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.

Tunceli'de okullara kar tatili

Tunceli'de kar yağışı nedeniyle kent genelinde yarın için okullar tatil edildi.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Kar yağışı, buzlanma ve soğuk hava nedeniyle Tunceli genelinde (merkez ve 7 ilçemizde )14 Şubat 2020 Cuma bir gün süre ile tüm okullarımız tatil edilmiştir. Engeli olan ve hamile çalışanlarımız da idari izinli sayılacaktır" denildi.

Malatya'da okullara kar tatili

Malatya Valisi Aydın Baruş, kent genelinde eğitim öğretimin 14 Şubat günü de yaşanan kar yağışı nedeniyle tatil edildiğini duyurdu.

Vali Aydın Baruş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Malatya ili genelinde devam eden olumsuz hava koşullarına bağlı olarak kara yollarında oluşan buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanacak sorunlara binaen tüm ilçelerimizde bulunan MEB'na bağlı okullar ve eğitim kurumları 14 Şubat 2020 Cuma günü bir gün süre ile tatil edilmiştir" dedi.

(İHA)