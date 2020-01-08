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08 Ocak 2020 Çarşamba 23:05:43 | Son Güncelleme: 08 Ocak 2020 Çarşamba 23:07:43

Eğitime kar engeli

Olumsuz hava koşulları Türkiye'yi etkisi altına aldı. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı illerde okullar tatil edildi. Karabük'ün Ovacık ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamada, bölgede kar yağışının aralıklarla devam ettiği belirtildi. Öğrencilerin olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi amacıyla ilçedeki ilk ve orta dereceli (Ovacık Spor Lisesi dahil) okullarda eğitime 9 Ocak Perşembe günü ara verildiği aktarılan açıklamada, engelliler, diyaliz hastaları ve hamile kamu personelinin de yarın tam gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KONYA'NIN 6 İLÇESİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Konya'nın 6 ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Kaymakamlıklarından yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle Taşkent, Hadim, Kadınhanı, Sarayönü, Bozkır ile Yunak'ta ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 9 Ocak Perşembe ara verildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, bu ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ile engelli personel de yarın idari izinli sayılacak.

KARAMAN'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.

Karaman kent merkezinde ve ilçelerinde kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Sarıveliler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar nedeniyle ilçe genelinde 9 Ocak Perşembe günü okullarda eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarda görevli hamile ve engelli personelin aynı tarihte idari izinli sayılacağı bildirildi.

AA

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