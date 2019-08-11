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11 Ağustos 2019 Pazar 12:47:52 | Son Güncelleme: 11 Ağustos 2019 Pazar 13:02:36

Ege ile Akdeniz yerli ve yabancı turistle 'bayram' ediyor

Kurban Bayramı dolayısıyla yaklaşık 1,5 milyon nitelikli yatak kapasitesine sahip Türkiye'de, Ege ve Akdeniz'deki otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

Sektörde bu yıl 50 milyonun üzerinde yabancı turist hedeflenirken, sayıdaki artış devam ediyor. İç pazarda ise özellikle bayram tatillerinde hareketlilik zirveye çıkıyor. Yaklaşık 1,5 milyon nitelikli yatak kapasitesine sahip Türkiye'de, Kurban Bayramı dolayısıyla özellikle Ege ve Akdeniz'deki oteller doldu, talepte bulunanlara ise "yer yok" yanıtı veriliyor.

Güney Ege'nin ünlü turizm merkezleri Bodrum, Marmaris, Akyaka, Datça ile Fethiye'ye giden yollarda bayram trafiği yoğunluğu yaşanırken, bölgede hizmet veren butik ve beş yıldızlı otellerde de doluluk yaşanıyor. Bölgede yer bulamayan ziyaretçiler, çadır kamp alanlarında tatillerini geçiriyor.

"Taleplere cevap veremiyoruz, arayanlara 'yer yok' diyoruz"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turizmde güzel bir sezon yaşadıklarını söyledi.

Yabancı turist sayısında geçen yıllara göre yüzde 17'lik bir artış yaşandığına değinen Atmaca, yerli turistin ise özellikle bayram tatillerinde hareketlendiğini bildirdi.

Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da önemli bir yoğunluk yaşandığını vurgulayan Atmaca, "Özellikle Ege ve Akdeniz'de hemen hemen tüm tesislerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı, taleplere cevap veremiyoruz, 'yer yok' diyoruz. Geçen yıla göre iç pazarda da ciddi bir artış var." dedi.

"Eylül ve Ekim rezervasyonları da oldukça iyi"

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili de Kurban Bayramı öncesinde ilçedeki otellerin dolduğunu, satışları kapattıklarını söyledi.

200 bin civarında yatak kapasitesine sahip Alanya'daki dolulukların ağustos sonuna kadar devam etmesini beklediklerini aktaran Sili, "Doluluk oranlarımız gayet iyi. Tatilin 9 güne uzatılmamasının herhangi bir olumsuzluğu olmadı. Zaten iç pazarda kalış süresi 3 ile 5 gün arasında." diye konuştu.

Eylül ve ekim ayları rezervasyonlarının da iyi bir noktada olduğunu ifade eden Sili, özellikle Avrupa ülkelerinden ve Rusya'dan turistlerin gelmeye devam edeceğini bildirdi. 

"Yerli ve yabancı misafirlerimizi ağırlamaya hazırız"

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Genel Sekreteri Orhan Kavala, Bodrum'un Ege Bölgesi'ndeki en popüler yerlerinden bir tanesi olduğunu söyledi.

Bodrum'un sadece yerliler için değil, yabancılar için de tercih edilen turizm merkezlerinden olduğunu vurgulayan Kavala, "Bayramda da yoğun bir talep yaşanıyor. Otellerimiz de buna göre programlarını yaptı. Kurban Bayramı'nı kutlamak üzere hem yerli hem de yabancı misafirlerimizi ağırlamaya hazır durumdayız." dedi.

Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (DOKTOB) Başkanı Yücel Okutur ise turistik tesislerin tamamen dolduğunu, rezervasyon yaptırmadan gelecek ziyaretçilerin yer bulmada güçlük çekeceklerini bildirdi.

"Dolu dolu bir bayram geçireceğiz"

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu da Kurban Bayramı'nı Marmaris ve Ege'nin dolu dolu geçireceğini kaydetti.

"Bayramda iç pazarla birlikte dolu dolu bir bayram geçireceğiz. Dün akşamdan beri gelişler başladı." diyen Bülbüloğlu, yüksek sezona denk gelen bayramı iç pazarla birlikte en güzel şekilde geçireceklerini umut ettiklerini ifade etti.

(AA)

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