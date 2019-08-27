27 Ağustos 2019 Salı 07:51:08 | Son Güncelleme: 27 Ağustos 2019 Salı 08:16:17
Ege Denizi'nde korkutan deprem!
AFAD'dan alınan bilgiye göre saat 07.31'de merkez üssü Ege Denizi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı.
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.31'de Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 34,44 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Marmaris ilçesine 78 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
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