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03 Ekim 2019 Perşembe 07:58:47 | Son Güncelleme: 03 Ekim 2019 Perşembe 08:47:59

Akdeniz'de 5.1 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de Rodos Adası'na 40 km uzaklıkta 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Fethiye, Dalaman ve Göcek'ten de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.44'de Rodos Adası'nın kuzey doğusu açıklarında 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Deniz yüzeyinin yaklaşık 6 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Fethiye ilçesine 58 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Deprem, Muğla'nın Dalaman, Fethiye, Ortaca ve Köyceğiz ilçelerinin yanı sıra Antalya, Burdur ve kıyı Ege'de de hissedildi.
 
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı.
 
Muğla Valisi Esengül Civelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, an itibarıyla bölgede herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi.
Civelek, Akdeniz'de oluşan depremin Muğla'nın Seydikemer, Fethiye, Dalaman, Ortaca, Köyceğiz ve Marmaris ilçelerinde de kısa süreli hissedildiğini ifade etti.

FETHİYE BELEDİYE BAŞKANI ALİM KARACA: İLÇEDE HASAR YOK

Depreme ilişkin konuşan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ilçede hasar olmadığını fakat deprem sebebiyle kısa süreli panik yaşandığını belirtti. Karaca ilçedeki okullarda eğitime ara verilmeyeceğini de sözlerine ekledi.
 
DALAMAN BELEDİYE BAŞKANI KARAKUŞ: CAN VE MAL KAYBIMIZ YOK
 
Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, "Belirgin şekilde hissettik ama şu anda Dalaman'da bir sıkıntımız yok. Can ve mal kaybımız yok" dedi. 
 
Karakuş, okulların tatil olması gibi bir durumun olmadığını söyledi.  

BİR DEPREM DAHA

Yunanistan'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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