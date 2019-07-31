31 Temmuz 2019 Çarşamba 08:01:34 | Son Güncelleme: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 08:50:36
Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde, Girit Adası'nın kuzey açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.40'da Girit Adası'nın kuzey açıklarında 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 58,50 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 237 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
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