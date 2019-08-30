  • Bist 100
    96718.5
  • Dolar
    5,8295
  • Euro
    6,4053
  • Altın
    284,4990
İstanbul
23 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Pakistan ve Suudi Arabistan "Keşmir'i" görüştü Pakistan ve Suudi Arabistan "Keşmir'i" görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Çin'e Uygur çağrısı ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Çin'e Uygur çağrısı
Başkan Erdoğan: Egemenlik haklarımıza uzanan ellere tahammülümüz olamaz Başkan Erdoğan: Egemenlik haklarımıza uzanan ellere tahammülümüz olamaz
'Halka' dizisi dijital platformlarda yer alacak 'Halka' dizisi dijital platformlarda yer alacak
Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Biz yaptırımlara ve gerginliğe karşıyız Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Biz yaptırımlara ve gerginliğe karşıyız
Giryan'a saldırılarını yoğunlaştıran Hafter umduğunu bulamadı Giryan'a saldırılarını yoğunlaştıran Hafter umduğunu bulamadı
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Kızılelma hedefimizden, Turan ülkümüzden vazgeçmeyeceğiz MHP Genel Başkanı Bahçeli: Kızılelma hedefimizden, Turan ülkümüzden vazgeçmeyeceğiz
Selçuk Şahin, Bursaspor yolunda Selçuk Şahin, Bursaspor yolunda
İdlib'de on binlerce sivil rejim ve Rusya'yı protesto etti İdlib'de on binlerce sivil rejim ve Rusya'yı protesto etti
Mersin'de trafik kazası: 4 ölü, 11 yaralı Mersin'de trafik kazası: 4 ölü, 11 yaralı
Taksim Meydanı'nda 'Zafer Haftası Sergisi' Taksim Meydanı'nda 'Zafer Haftası Sergisi'
'Sultanahmet'in 1700 yıllık duvarı: Sfendon' 'Sultanahmet'in 1700 yıllık duvarı: Sfendon'
Japon arkeoloğun Kültepe aşkı Japon arkeoloğun Kültepe aşkı
Su-57'ler F-35'lere alternatif olabilir mi? Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın’dan dikkat çeken detay! Su-57'ler F-35'lere alternatif olabilir mi? Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın’dan dikkat çeken detay!
Tehditler yağdıran mahalle muhtarı günü nezarette bitirdi Tehditler yağdıran mahalle muhtarı günü nezarette bitirdi
Katil İsrail askerleri AA foto muhabirini başından yaraladı Katil İsrail askerleri AA foto muhabirini başından yaraladı
12 Dev Adam'ın Dünya Kupası kadrosu açıklandı! 12 Dev Adam'ın Dünya Kupası kadrosu açıklandı!
Yürek burkan görüntüler! İşten çıkarılan emekçi işçiler İBB önünde Yürek burkan görüntüler! İşten çıkarılan emekçi işçiler İBB önünde
Beşiktaş yöneticisinden golcü açıklaması Beşiktaş yöneticisinden golcü açıklaması
Ahmet Ağaoğlu'nun gruptan çıkmaya inancı tam Ahmet Ağaoğlu'nun gruptan çıkmaya inancı tam
İşten çıkarılan işçiler sıcak güneşin altında İBB önündeki eylemine devam ediyor İşten çıkarılan işçiler sıcak güneşin altında İBB önündeki eylemine devam ediyor
Kan donduran kan davası cinayeti! Herkesin gözü önünde ölmesini beklediler Kan donduran kan davası cinayeti! Herkesin gözü önünde ölmesini beklediler
Müge Anlı kimdir, kaç yaşında? Müge Anlı nereli? Müge Anlı kimdir, kaç yaşında? Müge Anlı nereli?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

30 Ağustos 2019 Cuma 19:13:50 | Son Güncelleme: 30 Ağustos 2019 Cuma 19:14:42

Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.38'de Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 7,11 kilometre derinlikte olduğu belirtildi.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ