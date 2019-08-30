30 Ağustos 2019 Cuma 19:13:50 | Son Güncelleme: 30 Ağustos 2019 Cuma 19:14:42
Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.38'de Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin 7,11 kilometre derinlikte olduğu belirtildi.
AA
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