14 Ağustos 2019 Çarşamba 00:41:17 | Son Güncelleme: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 00:42:55
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.11'de Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 13,90 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Ovacık köyüne 315 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
(AA)
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