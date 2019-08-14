  • Bist 100
    99405
  • Dolar
    5,5727
  • Euro
    6,2281
  • Altın
    263,6050
İstanbul
19 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Rize-Artvin Havalimanı’nın yüzde 40’ı tamamlandı Rize-Artvin Havalimanı’nın yüzde 40’ı tamamlandı
Havacılığın üssü Türkiye Havacılığın üssü Türkiye
Çalışan anneye kreş yardımı Çalışan anneye kreş yardımı
'Üvey' cinneti 'Üvey' cinneti
Halayda maganda kurşunu Halayda maganda kurşunu
Bitmeyen enerji Bitmeyen enerji
Tatil için İstanbul’da Tatil için İstanbul’da
Huzur evine gidecek Huzur evine gidecek
Burak bebek uğur getirdi Burak bebek uğur getirdi
Çifte mutluluk Çifte mutluluk
Playback itirafı Playback itirafı
Hayvanlar için satış yapacak Hayvanlar için satış yapacak
Doğuya yöneldi Doğuya yöneldi
Selamı eksik etmiyor Selamı eksik etmiyor
İrfan Saraloğlu: Değişiklikler taktikseldi İrfan Saraloğlu: Değişiklikler taktikseldi
Pakistan'dan BMGK'ya Cammu Keşmir konusunda acil toplanma çağrısı Pakistan'dan BMGK'ya Cammu Keşmir konusunda acil toplanma çağrısı
Marmara Denizi Ahırkapı açıklarında gemi kazası Marmara Denizi Ahırkapı açıklarında gemi kazası
Rabia Meydanı boşaltıldığından bu yana 60 bin kişi zindanlara atıldı Rabia Meydanı boşaltıldığından bu yana 60 bin kişi zindanlara atıldı
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
'Hedefim milli takım’ 'Hedefim milli takım’
Kurban bahane Kurban bahane
İstanbul’da Süper Final İstanbul’da Süper Final
'Şampiyon olacağız' 'Şampiyon olacağız'
Özbek’ten geri adım Özbek’ten geri adım

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

14 Ağustos 2019 Çarşamba 00:41:17 | Son Güncelleme: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 00:42:55

Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.11'de Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 13,90 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Ovacık köyüne 315 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

(AA)

Trump'tan Hong Kong çağrısı!
Deneysel Ebola ilaçlarında büyük başarı!
Kayseri'de kasaplar anlattı: Sucuk yapımında doğru bilinen yanlışlar
Bulgaristan Savunma Bakanlığı açıkladı: F-16'lar 2023'e kadar teslim edilecek
Leylekler ölmesin diye elektrikler kesildi
9 kadın taciz ile suçladı! Kendini böyle savundu...
Drift yapmasını engellemeye çalıştı... Ağır yaralandı
MSB duyurdu: ABD’li heyetle altyapı kurulum çalışmalarına başlandı
Feci kaza! Yeşilçam yıldızının oğlu gözaltına alındı
Medipol Başakşehir'in gücü yetmedi
ABD İngiltere’ye söz verdi!
Meteorolojiden sıcak hava uyarısı
Bitlis'te etkisiz hale getirilen teröristlerin kimliği ortaya çıktı
Berlin'de iki Türk kadına ırkçı saldırı
Bayram tatili yolunda kaza bilançosu
Adriana Lima'yı mutlu eden jest
Tatilcilerin dönüş trafiği başladı
İkinci el satışında uyum süresi uzatıldı
Rumlar Akdeniz'de yeni bir kriz için tarih verdi
Gümrükte kalan 2 yarış otomobili meraklılarını bekliyor
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ