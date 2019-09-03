Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 09.43'te, Ege Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'in Karaburun ilçesinin 6,08 kilometre açığındaki depremin, 6.08 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

(DHA)