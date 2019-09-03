03 Eylül 2019 Salı 10:03:41 | Son Güncelleme: 03 Eylül 2019 Salı 10:05:58
Ege Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre, 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 09.43'te, Ege Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'in Karaburun ilçesinin 6,08 kilometre açığındaki depremin, 6.08 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.
(DHA)
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