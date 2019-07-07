Efsane raylarda

Yüksek hızlı demir yolu hattı inşa çalışmaları nedeniyle 2012’de seferleri durdurulan Ankara Ekspresi, 8 yıllık aranın ardından yeniden başladı.

SEKİZ SAAT SÜRDÜ

İş insanları, sanatçılar ve demir yolu sevdalılarının ‘Efsane Tren’ olarak nitelendirdiği Ankara Ekspresi, 311 yolcusuyla Ankara Tren Garı’ndan İstanbul’a hareket ederek ilk seferini gerçekleştirdi. Her zamanki saatinde 22.00’de yola çıkan tren, 8 saat 44 dakika süren yolculuğun ardından Marmaray Tüneli’ni de kullanarak İstanbul Halkalı'ya vardı. Yolculardan Müslüm Burak Kılanç, “Yataklı bir şekilde seyahatlerden dönecek olmak dinlenmek açısından büyük avantaj. Çok memnun kaldım.

'DAHA RAHAT OLUYOR'

Sık sık bu treni kullanacağım” dedi. İşi sebebiyle tren seyahatlerini tercih ettiğini belirten Fikret Furkan Özkan ise “Ankara Ekspresi'nin tekrar açılması bizi çok mutlu etti. Yolculuk çok daha rahat oluyor” şeklinde konuştu.

YATAKLI VAGON HİZMETİ

Yoğun talebin olduğu Ankara-Halkalı-Ankara hattında hizmet verecek tren, biri engelliler için olmak üzere 4 pulman, 4 yataklı ve 1 yemekli vagondan oluşuyor. Toplam yolcu kapasitesi 311 olan Ankara Ekspresi'nde 4 pulman vagonda 231 kişi, 4 yataklı vagonda da 80 yolcu seyahat edebiliyor.