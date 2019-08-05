Edirne'yi sinek bastı

  • Bist 100
    100.456
  • Dolar
    5,5609
  • Euro
    6,1798
  • Altın
    258,5144
İstanbul
22 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Sivasspor, Beşiktaş’a bileniyor Sivasspor, Beşiktaş’a bileniyor
Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Yazıcı'nın gidişiyle ilgili konuştu: İçime kan damladı Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Yazıcı'nın gidişiyle ilgili konuştu: İçime kan damladı
Göztepe'de Leo bitti Umut Nayir yolda Göztepe'de Leo bitti Umut Nayir yolda
Son Dakika... Almanya: ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki donanma gücünde yer almayacağız Son Dakika... Almanya: ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki donanma gücünde yer almayacağız
Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu
Denizlispor'a İtalya'dan stoper geliyor Denizlispor'a İtalya'dan stoper geliyor
İDO'dan Kurban Bayramı için ek seferler devreye alındı İDO'dan Kurban Bayramı için ek seferler devreye alındı
TSYD Ege Kupası dev derbiyle başlıyor TSYD Ege Kupası dev derbiyle başlıyor
Fındık için üç ülkeden bakanla hasat şenliği Fındık için üç ülkeden bakanla hasat şenliği
Hisarcıklıoğlu'ndan yerli otomobil paylaşımı: Yıl sonunda halkımızın beğenisine sunacağız Hisarcıklıoğlu'ndan yerli otomobil paylaşımı: Yıl sonunda halkımızın beğenisine sunacağız
Partizan maçının biletleri yarın satışa sunuluyor Partizan maçının biletleri yarın satışa sunuluyor
Rusya, 7 yıldır sır gibi saklıyordu! Sukhoi S-70 Okhotnik Taarruz İHA'sı ilk uçuşunu yaptı Rusya, 7 yıldır sır gibi saklıyordu! Sukhoi S-70 Okhotnik Taarruz İHA'sı ilk uçuşunu yaptı
Kasımpaşa'nın Senegalli forveti Thiam: Diagne kalırsa Galatasaray'da iyi işler yapar Kasımpaşa'nın Senegalli forveti Thiam: Diagne kalırsa Galatasaray'da iyi işler yapar
Kocaeli'de emniyetin arka sokağında, 'Bu paketi ellemeyin, polise teslim edin' yazan çuvalda lav silahı ve el bombaları bulundu Kocaeli'de emniyetin arka sokağında, 'Bu paketi ellemeyin, polise teslim edin' yazan çuvalda lav silahı ve el bombaları bulundu
ABD ordusu, Rusya’ya nasıl karşı koyar? Gizli kitapçığı kamuoyu ile paylaştılar ABD ordusu, Rusya’ya nasıl karşı koyar? Gizli kitapçığı kamuoyu ile paylaştılar
Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı
Kahramanmaraş'ta görülen örümcek korkuttu Kahramanmaraş'ta görülen örümcek korkuttu
İran: Avrupa nükleer anlaşmayı koruyacak adımlar atmazsa nükleer anlaşmadan çekileceğiz İran: Avrupa nükleer anlaşmayı koruyacak adımlar atmazsa nükleer anlaşmadan çekileceğiz
Çorum'da bir minibüsün takla atması sonucu 10 kişi yaralandı Çorum'da bir minibüsün takla atması sonucu 10 kişi yaralandı
Çin'de antik mezarlık soyguncularına operasyon: 29 kişi yakalandı Çin'de antik mezarlık soyguncularına operasyon: 29 kişi yakalandı
Hiroşima ve Nagazaki'nin üzerinden 74 yıl geçti Hiroşima ve Nagazaki'nin üzerinden 74 yıl geçti
Niğde’de şaşırtan hortum! Görenler gözlerine inanamadı Niğde’de şaşırtan hortum! Görenler gözlerine inanamadı
Üreticisinin yüzünü güldürecek... Kilosu 150 TL Üreticisinin yüzünü güldürecek... Kilosu 150 TL
Edirne'yi sinek bastı Edirne'yi sinek bastı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:31:07 | Son Güncelleme: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:33:35

Edirne'yi sinek bastı

Edirne'de, aşırı sıcakların yaşandığı son günlerde özellikle hava karardıktan sonra ortaya çıkan sivrisinek ve karasinekler, hayatı olumsuz etkiliyor. Kent sakinleri, sineklerin her yeri sardığını belirtip, önlem alınmasını istedi. Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, 'Edirne, 3 nehrin geçtiği şehir. Kentin içinde çeltik ekimi yapılıyor, neredeyse bizim evimizin içinde' dedi.

Edirne'de yaz aylarında görülen sivrisineklere, bu yaz etkili olan aşırıcı sıcaklarla birlikte karasinekler de eklendi. Özellikle havanın kararmasından itibaren kenti basan sinekler, yaşamı olumsuz etkilemeye başladı. Sineklerle yeteri kadar mücadele edilmediğini savunan kent sakinleri, akşamları dışarı çıkamadıklarını, evlerinin kapı ve pencerelerini sıkı sıkı kapatmak zorunda kaldıklarını dile getirdi. Sosyal medya üzerinden de tepkilerini paylaşan Edirneliler, soruna çözüm bulunmasını istedi.
 
Hava karardıktan sonra kenti sokağa çıkamaz duruma getiren sineklere, son yıllarda yerleşim yerlerine kadar gelen çeltik tarlalarının neden olduğu belirtildi. Tunca ve Arda nehirlerinin yanı sıra Meriç Nehri üzerinde taşkınları korumak amacıyla yapımı tamamlanmak üzere olan Kanal Edirne'nin de sineklerin artmasına yol açtığı ileri sürüldü.
 
'İLAÇLAMA YAPIYORUZ'
 
Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, 10 yıl kendi belediye ekipmanı ile sineklerle mücadele ettiklerini belirterek, bunu sürdürmek için Almanya'da Ren Nehri kıyısındaki çalışmaları da yerinde gördüklerini söyledi. Sineklerle larva döneminde biyolojik mücadele de yaptıklarını anlatan Tanrıkulu, "Kışın kışlak mücadelelerimizi yapıyoruz. Halkımız yazın sadece uçkun mücadelesi için bizim araçlarımızı görüyor; ama biz her zaman çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Metruk binalarımızı, kanalizasyonlarımızı, ahırları şehrin içinde ve dışında olan bazı binaları durmadan ilaçlıyoruz" dedi.
 
'KANALA SU VERİLMEYE BAŞLANDI'
 
Devlet Su İşleri (DSİ) ile görüştüklerini ve açılan kanala su verilmeye başlandığını kaydeden Tanrıkulu, "Kanalda su tutulmuyordu. Su akmayınca bir larvalar oluşur ve oradan uçkun haline geliyorlar. Bizim için önemli olan oradaki suyun akıtılmasıydı geçen hafta başında DSİ, Edirne Kanalı'na su vermeye başlamış. Bu bizim için çok önemli. Onun dışında Edirne'miz 3 nehrin geçtiği bir şehir. Bir de ne yazık ki 1936 yılında olan bir çeltik kanunu var, revizyon edilmesi gereken bir kanun. Şehirlerdeki evlerin 1 kilometre uzağına ekilmesi gerekiyor ama neredeyse Tıp Fakültesi'nin yanında, Yıldırım Mahallesi'nde birçok yerde şehrin içinde çeltik ekimi yapılıyor. Neredeyse bizim evimizin içinde. Öyle olunca da çeltik alanlarında durgun su olduğu için orada şu an bile larva bulmamız mümkün" diye konuştu. 
 
'ÇALIŞMALAR SONUÇ VERİYOR'
 
Kanalda bir süre su akmadığı için bataklık meydana geldiğini belirten Tanrıkulu, şunları söyledi:
 
"Biz Edirne Belediyesi olarak Sağlık Bakanlığı'nın, Dünya Sağlık Örgütü'nün ve Avrupa Birliği'nin izinleri alınmış ilaçları kullanıyoruz. Çalışan işçilerimizin de sağlığını koruyoruz. Sivrisineklerle biyolojik dengeyi koruyan bir savaş yapıyoruz. İlaçların toprağımıza ve tarım alanlarına zara vermemesi içinde çok uğraşıyoruz. Sabah saat 05.00'te ilaçlama çalışmalarına çıkıyoruz; 5 ekip, 70 noktayı ilaçlıyor. İklim değişikliğinden dolayı çok fazla ani yağışlar oldu. Yarım bardak suyu bıraksam sivrisinek popülasyonuna ulaşabiliyoruz. Edirne aynı zamanda yeşil olan bir şehir, ekili alanlar var orada çiftçilerimiz sulama işlemi yapıyor. Oralardaki en ufak bir durgun su sivrisinek üretimini arttırıyor. Şundan eminim ki Edirne'de yaptığımız çalışmalar gerçekten sonuç veriyor. Başarısız olsa sinek popülasyonundan çok daha fazlasını göreceğiz."
 
'SİNEKLERİN PASAPORTU YOK'
 
Yeşil alanların arttığı yerlerde sivrisinek şikayetlerinin de arttığını dile getiren Başkan Yardımcısı Tanrıkulu, DSİ'nin de katkılarıyla kanala su verildiğini ve sineklerin azalacağını söyledi. Tanrıkulu, "Bulgaristan ve Yunanistan'daki bu işleri yapan dostlarımızla bir araya geldik, toplantı yaptık. Onlar bir çalışma yapmazsa bizim yaptığımız çalışmalar ne yazık ki eksik kalıyor. Sivrisineklerin pasaportu yok malum, dedikleri gibi uçup, geliyorlar. Dünyanın en büyük iki kara sınırı olan Kapıkule sınırımız var. Oradan TIR'lar da geçiyor, özellikle siyah brandalı olan TIR'lara yapışan sivrisinekler de bize geliyor. Tabii sivrisineklerimizi burada misafir etmiyoruz, onlara da aynı çalışmayı yapıyoruz. Burada önemli olan bütün ülkelerin birlikte hareket etmesi. Bunu bir dönem başarmıştık fakat ne yazık ki onların kendi iç problemleri, ekonomik sıkıntıları yüzünden kadük kaldı. Komşu ilçelerimiz bizim çalışmalarımızı çok beğenmişti, raporlarımızı bizden örnek alıp gittiler. Orada da kendi uygulamalarını yaptılar fakat komşuluk ilişkilerinde onların yapmadığı mücadele bize de yansıyor tabii" diye konuştu. 
 
YANLARINDA SİNEK İLACI TAŞIYORLAR
 
Edirne'de yaşayan Fatma Erel, "Çok sinek var, dışarı çıkamıyoruz, Yaz keyfini asla yapamıyoruz. Haftada bir kere Edirne belediyesinden ilaçlamaya geliyorlar; ama o ilaç hiç fayda etmiyor" dedi.
 
Macide Rait ise "Sinekler bizi ısırmasınlar, diye içeri kaçıyorum. Ben şeker hastayım sinekler dokunmasın, diye dışarıda durmuyorum" diye konuştu. 
 
Seyyar satıcı Ümit Halı da "Biz bu sineklerden gerçekten bıktık. Gece ne bahçede oturabiliyoruz ne çay içebiliyoruz. Belediye buna bir çare bulsun. Sivrisinek ilacı kullanarak, ateş yakıp, üstüne su dökerek, önlem alıyoruz" dedi. 
 
Edirneliler, akşam dışarı çıkıp, park ve bahçelerde otururken, yanlarına sineklerden korunmak için ilaç taşıyor.

(DHA)

ABD, Türkiye karşısında son şansını deneyecek!
Yargıtay, ''Dubai hayali'' istismarının cezasını az buldu
7 yıldır sır gibi saklanıyordu!
Türkiye resti çekti: Kıbrıs bizim milli davamızdır!
Merkez'den flaş hamle: 100 baz puan artırıldı
AYM, PKK talimatını yok saydı
Kötü performansıyla göze batıyordu! Şimdi Terim'in gözdesi oldu
Kardeş ülke savaşın eşiğinde! Gerilim had safhada!
"Liyakat" diye nutuk attı ama... Hepsini işe yerleştirmiş!
Ülke ayakta! 200 uçuş iptal edildi
Hidayet Türkoğlu'ndan sert tepki: Altın madalyamızı çaldılar
Ölümden döndü
TSK'dan dünyaya mesaj! Mavi Vatan’a çelik pençe!
İstanbul'da kuzen dehşeti!
911 ailesinin yeni üyesi
Hong Kongda otomobil eylemcilerin arasına daldı
İstenmeyen gelin 2 
Firari FETÖ'cü Bilici'nin ABD'de UBER şoförü olarak çalıştığı ortaya çıktı
'Fırat'ın doğusuna harekat an meselesi'
Filistinlilerin katli mübah diyen haham Ginsburgh'a 'bilgelik' ödülü verilecek
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ