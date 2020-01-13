  • Bist 100
    120249
  • Dolar
    5,8652
  • Euro
    6,5331
  • Altın
    293,2870
İstanbul
6 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Eski eşini öldüren cinayet zanlısından kan donduran mektup! Eski eşini öldüren cinayet zanlısından kan donduran mektup!
'ABD, askerlerin azaltılması konusunda Irak liderliğiyle birlikte çalışacak' 'ABD, askerlerin azaltılması konusunda Irak liderliğiyle birlikte çalışacak'
Fransa yine karıştı! Paris Savcılığı polis şiddetine ilişkin iki yeni soruşturma açtı Fransa yine karıştı! Paris Savcılığı polis şiddetine ilişkin iki yeni soruşturma açtı
İran'dan İngiltere Büyükelçiliğini kapatılabileceği sinyali İran'dan İngiltere Büyükelçiliğini kapatılabileceği sinyali
Edirne'ye şehit acısı düştü Edirne'ye şehit acısı düştü
Kraliçe 2. Elizabeth'ten torununa destek Kraliçe 2. Elizabeth'ten torununa destek
AB: Libya sürecini BM yönetmeli AB: Libya sürecini BM yönetmeli
Türkiye ve Rusya Libya'da kalıcı ateşkes için yoğun çaba sarf etti Türkiye ve Rusya Libya'da kalıcı ateşkes için yoğun çaba sarf etti
Irak'ın kuzeyinde bir asker ile güvenlik korucusu şehit oldu Irak'ın kuzeyinde bir asker ile güvenlik korucusu şehit oldu
Göksel Gümüşdağ, Medipol Başakşehir'e yoğunlaşacak Göksel Gümüşdağ, Medipol Başakşehir'e yoğunlaşacak
İmamoğlu bir skandala daha imza attı! Şimdi de terörist Sakine Cansız'ın kitabını satıyorlar İmamoğlu bir skandala daha imza attı! Şimdi de terörist Sakine Cansız'ın kitabını satıyorlar
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Ceren Özdemir'in ailesine taziye ziyareti Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Ceren Özdemir'in ailesine taziye ziyareti
Kolombiya'daki siyasi parti FARC'ın liderine suikast önlendi Kolombiya'daki siyasi parti FARC'ın liderine suikast önlendi
Merih Demiral'dan Avrupa Şampiyonası için mesaj Merih Demiral'dan Avrupa Şampiyonası için mesaj
Trump: Süleymani korkunç bir geçmişe sahipti Trump: Süleymani korkunç bir geçmişe sahipti
Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanımız dünyaya güçlü lider diplomasisi dersi veriyor Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanımız dünyaya güçlü lider diplomasisi dersi veriyor
İngiltere İran'dan büyükelçisinin gözaltına alınmasıyla ilgili özür talep edecek İngiltere İran'dan büyükelçisinin gözaltına alınmasıyla ilgili özür talep edecek
Süt zannettiği deterjanı içen 4 yaşındaki Yağmur hastanelik oldu Süt zannettiği deterjanı içen 4 yaşındaki Yağmur hastanelik oldu
Berk Suyabatmaz'dan sevgilisi Berrak Tüzünataç'a yeni filmi 'Biz Böyleyiz’ için 10 puan Berk Suyabatmaz'dan sevgilisi Berrak Tüzünataç'a yeni filmi 'Biz Böyleyiz’ için 10 puan
Mobese gözlük! Mobese gözlük!
Baba yadigarı Kartal havalandı! Baba yadigarı Kartal havalandı!
Suçu cami avlusunda işleyene ekstra ceza Suçu cami avlusunda işleyene ekstra ceza
Terazi güçlü, ikizler duygusal Terazi güçlü, ikizler duygusal
'Kış güzeli' Hande Erçel 'Kış güzeli' Hande Erçel

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

13 Ocak 2020 Pazartesi 22:26:41 | Son Güncelleme: 13 Ocak 2020 Pazartesi 22:27:24

Edirne'ye şehit acısı düştü

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen operasyon sırasında bir güvenlik korucusu ile birlikte şehit olan Uzman Çavuş Bayram Günay'ın (30), şehadet haberi Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde yaşayan ailesine, askeri ve sivil yetkililer tarafından bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde PKK’lı teröristleri etkisiz hale getirmek için icra edilen operasyon sırasında çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Bayram Günay ile bir güvenlik korucusu şehit oldu. Günay’ın şehit olduğu haberi ailesinin yaşadığı Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Dereköy'e ateş düşürdü. Bayram'ın ailesine acı haber Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan ile 102'nci Topçu Alay Komutanı Albay Aydoğan Önal tarafından verildi. Oğullarının şehit olduğu haberini alan anne Zümriye, baba Tezcan, gözyaşları döktü. Şehidin anne ve babası fenalık geçirmesi üzerine evin önünde bekleyen sağlık ekibi müdahale etti.

Şehit Bayram'ın evininin önüne dev Türk bayrağı asılırken, köylüler ve yakınları acı haberi alınca Günay ailesine taziye ziyaretinde bulundu. 3 yıllık asker olduğu belirtilen şehit Bayram Günay'ın en son annesi Zümriye Bayram ile telefonda yaptığı görüşmede, "Görevimiz bitsin bu ay sonunda izne geleceğim" dediği öğrenildi. Bekar olan şehit Günay'ın bir erkek kardeşi olduğu belirtildi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp de şehit Bayram Günay’ın ailesine başsağlığı ve taziye ziyaretinde bulundu.

DHA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ