Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Engin Yıldız'ın kullandığı 22 FV 406 plakalı otomobil, Akhoca köyü yakınında akaryakıt istasyonundan yola çıkan Mehmet Toygar yönetimindeki 34 GV 6560 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücülerden Mehmet Toygar ve aynı araçtaki İbrahim Toygar ile diğer otomobilde bulunan Fayik, Emin, Sıla ve Nurhayat Yıldız yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

(AA)