13 Kasım 2019 Çarşamba 07:30:39 | Son Güncelleme: 13 Kasım 2019 Çarşamba 07:31:27
Edirne'de dolunay fotoğrafseverlere doyumsuz anlar yaşattı
Edirne'de akşam saatlerinde kentin üzerinde beliren dolunay, güzel görüntüler oluşturdu.
Edirne'de, gün batımının ardından görülen dolunay, kentteki tarihi eserlerle ayrı bir görsel şölen sundu.
Özellikle Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" dediği, Türk-İslam mimarisinin zirve eseri Selimiye Camisi, dolunayla kartpostallık manzaralar oluşturdu.
Fotoğraf tutkunları da bu anı ölümsüzleştirdi.
(AA)
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