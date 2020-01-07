EDHO bugün var mı, EDHO bu hafta yok mu? EDHO yeni bölüm ne zaman? soruları arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Reyting rekortmeni Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni yıl arası vermişti. EDHO yeni bölümü 31 Aralık Salı akşamı ekranlara gelmedi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 153. bölümü 24 Aralık Salı günü yayınlanmıştı. Son bölümde Meryem'in ölüm haberini alan, Hızır yıkılmıştı. Bu akşam 154. yeni bölümün yayınlanmasını bekleyen izleyiciler EDHO ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı. EDHO bu hafta yok mu? EDHO yeni bölüm ne zaman? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

EDHO BUGÜN VAR MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7 Ocak ATV yayın akışında yer almıyor. Bugün saat 20:00'de ATV ekranlarında yabancı sinemaya yer verilecek.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 154.YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yılbaşı tatiline giren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümü için resmi bir açıklama yapılmadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tufan, Cengiz ile yaptığı anlaşmanın sonucunda, Hızır'ın tuzağa çekilmesini sağlamış ve ilk kurşunu atarak savaşı başlatmıştır.ki düşman arasında yapılan pazarlığın, canına karşılık mermilerin yeri olduğunu anlayan Hızır, Tufan ile Cengiz'i birlikte bitirebilmek için bir plan hazırlar. Bu planda en etkili rol oynayacak kişi ise ailesini hiçe sayarak düşmanın tarafında saf tutan Melike Meftun olacaktır.

Başlattığı savaşta daha fazla kayıp vermemek için kendine yandaş arayan Tufan, sokaklardaki adamlarından da birlik olmalarını ister. İlyas ve dostları düşmanlarının etrafında toplanmaya başlayacak bu adamlara, Çakırbeylilerin yanında olmak yerine karşısında durmanın nasıl sonuçlanacağını göstermekte gecikmez.

Çakırbeyli hanesinde ise heyecanlı bir bekleyiş vardır. Meryem'in döneceği haberi gelmiş ve her şeyin eskisinden daha iyi olacağına dair umutlar tekrar yeşertmiştir. Tüm ev ahalisinin mutlulukla karşıladığı bu habere en çok sevinen ise elbette ki Hızır olacaktır.