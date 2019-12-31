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31 Aralık 2019 Salı 19:31:01 | Son Güncelleme: 31 Aralık 2019 Salı 19:32:21

EDHO bu akşam var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok, EDHO yeni bölüm ne zaman?

EDHO bu akşam var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok, EDHO yeni bölüm ne zaman? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. EDHO hayranları bu akşam yeni bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağını öğrenmek istiyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 153. bölümü 24 Aralık Salı günü ekranlara geldi. Bu akşam 154. yeni bölümün yayınlanmasını bekleyen izleyiciler EDHO ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı. İşte EDHO bu akşam var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok, EDHO yeni bölüm ne zaman? sorularının yanıtı..

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yoğun ilgi görüyor. 31 Aralık yılbaşı akşamı olduğu için bazı dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor. Bu diziler arasında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz da yer alıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok, EDHO yeni bölüm ne zaman? sorularının yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor.

EDHO BU AKŞAM VAR MI? 

Atv ekranlarının uzun soluklu fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 31 Aralık yayın akışından çıkarıldı. Onun yerine Kim Milyoner Olmak ister yılbaşı özel bölümü yayınlanacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. bölümün ne zaman yayınanacağı ise henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizde yer alacak. 

EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 153. bölümü 24 Aralık Salı günü ekranlara geldi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 153. bölüm özeti sizlerle;

EDHO 153. BÖLÜM ÖZETİ

Tufan, Cengiz ile yaptığı anlaşmanın sonucunda, Hızır'ın tuzağa çekilmesini sağlamış ve ilk kurşunu atarak savaşı başlatmıştır. İki düşman arasında yapılan pazarlığın, canına karşılık mermilerin yeri olduğunu anlayan Hızır, Tufan ile Cengiz'i birlikte bitirebilmek için bir plan hazırlar. Bu planda en etkili rol oynayacak kişi ise ailesini hiçe sayarak düşmanın tarafında saf tutan Melike Meftun olacaktır. Başlattığı savaşta daha fazla kayıp vermemek için kendine yandaş arayan Tufan, sokaklardaki adamlarından da birlik olmalarını ister. İlyas ve dostları düşmanlarının etrafında toplanmaya başlayacak bu adamlara, Çakırbeylilerin yanında olmak yerine karşısında durmanın nasıl sonuçlanacağını göstermekte gecikmez. Diğer taraftan Hızır da büyük lokma olarak gördüğü Cengiz'in peşinde olacaktır. Cengiz'i yok etmenin başına neler açacağını bilen Hızır, ardında hiçbir iz bırakmayacağı bir plan hazırlar. Çakırbeyliler, Tufan'ı kimsesizleştirecek olan bu hamlelerle tozu dumana katacaklardır. Çakırbeyli hanesinde ise heyecanlı bir bekleyiş vardır. Meryem'in döneceği haberi gelmiş ve her şeyin eskisinden daha iyi olacağına dair umutlar tekrar yeşertmiştir. Tüm ev ahalisinin mutlulukla karşıladığı bu habere en çok sevinen ise elbette ki Hızır olacaktır.

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