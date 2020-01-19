Ecrin yeni eline kavuştu

BÜLENT ŞANLIKAN

ÜNİVERSİTELİ GÖNÜLLÜLER

İTÜ öğrencileri Selin Unutmaz, Doğukan Karabeyin ile Samet Çelik, tasarımı ve üretimi tamamen kendilerine ait olan robot eli Ecrin’in koluna takarken herkes büyük heyecan yaşadı. Ecrin, yeni eliyle nesneleri tutmaya başlarken mutluluğu gözlerine yansıdı. Önce bir su şişesini tuttu, ardından kapıyı açmaya çalıştı.

BİSİKLETE BİNEBİLECEK

Anne Sevgi Durmuş, “Kızım yeni ellerini çok sevdi. O mutlu olunca bizler de çok mutlu olduk. Duygularımı anlatmama imkân yok” dedi. İTÜ Endüstri Mühendisliği ikinci sınıf öğrencisi Selin Unutmaz, robot elin 50 liraya mal olduğunu söyledi. “Belki iliğini düğmeleyemeyecek ama bisiklete binebilecek” diye konuştu.

YÜZÜNDE GÜLLER AÇTI

Doğukan Karabeyin “Ecrin’in gülüşünü görmek bize güç kattı. Yüzünde güller açtı” derken Samet Çelik de tarifi imkânsız duygular yaşadıklarını belirtti. Robotel Derneği’ne ihtiyaç sahibi herkesin başvurabileceğini ifade eden Başkan Zeynep Karagöz, “En büyük hayalimiz ise çocukların çocuklara robot el yapabilmesi” dedi.

Ecrin, yeni eliyle arkadaşımız Bülent Şanlıkan’la böyle tokalaştı.

120 ÇOCUK ROBOT EL BEKLİYOR

ABS (Amniotic Band Syndrome), doğuştan itibaren çocukların gelişiminde özellikle uzuvları etkileyen bir hastalık. Yaklaşık bin 200 kişide 1 görülebiliyor. Parmak ve el gelişimini tamamlayamayan pek çok çocuk, genç ve yetişkin bulunuyor. 100 adet robot el gönüllüler tarafından üretilerek takıldı. Robotel Derneği’nde yardım bekleyen 120 çocuk var.