Ecrin’in annesinden tuhaf paylaşım

Özel bir televizyon kanalındaki programda küçük kızı için gözyaşı döken anne Sevcan Kurnaz’ın, ölen eşinin öz yeğeni Deniz Kurnaz’la ilişki yaşaması ve evlenmesi çok konuşulmuştu. Ecrin Kurnaz’ın annesi ve üvey babası Deniz Kurnaz’ın sosyal medyada yayınladıkları sarmaş dolaş görüntüleri herkesi şaşırttı. Annenin, evladınının faili henüz bulunmamışken bu şekilde eğlenmesi kafaları karıştırdı.