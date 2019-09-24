24 Eylül 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 23 Eylül 2019 Pazartesi 23:15:49
Ecrin’in annesinden tuhaf paylaşım
Samsun'da, 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz’ın kaybolduktan 22 gün sonra 27 Mayıs 2019 günü cansız bedeni bulunmuştu.
Özel bir televizyon kanalındaki programda küçük kızı için gözyaşı döken anne Sevcan Kurnaz’ın, ölen eşinin öz yeğeni Deniz Kurnaz’la ilişki yaşaması ve evlenmesi çok konuşulmuştu. Ecrin Kurnaz’ın annesi ve üvey babası Deniz Kurnaz’ın sosyal medyada yayınladıkları sarmaş dolaş görüntüleri herkesi şaşırttı. Annenin, evladınının faili henüz bulunmamışken bu şekilde eğlenmesi kafaları karıştırdı.
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