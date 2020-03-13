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13 Mart 2020 Cuma 00:43:22 | Son Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 00:46:51

Ebabil kuşu hikayesi nedir? Ebabil kuşu ne anlama gelir?

Ebabil kuşu hikayesi nedir? Ebabil kuşu ne anlama gelir? sorusu Türkiye'de ilkbaharda görülmeye başlayan ebabil kuşları pek çok vatandaş tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Görüntüsüyle ve çıkardıkları seslerle görenleri adeta büyüleyen ebabil kuşlarının özellikleri hakkında vatandaşlar bilgi edinmek istiyor.

Ebabil kuşu hakkında bilgiler ve hikayesi, vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında bulunuyor. Pek çok türü bulunan ve Türkiye'de bu türlerden sadece 4'ünün yaşadığı ebabil kuşları Kuran-ı Kerim'de adı geçen kuşlardan birisi. Vatandaşlar bu nedenle ebabil kuşu hikayesi hakkında araştırma yapıyor.

EBABİL KUŞU HAKKINDA BİLGİLER

Ebabil kuşu, kırlangıçlara göre kanatları daha uzun ve kavisli bir kuş türüdür. Gece-gündüz havada kalır ve uçarken uyurlar. Geceleri gören bir türdür.

Yalnızca üreme dönemlerinde yere inip, kayalıklardaki ve yüksek binaların çatılarındaki yuvalarında uyurlar. Sürüler halinde, tiz çığlıklar atarak uçarlar. Ayaklarının üstünde diğer kuşlar gibi dik bir şekilde duramazlar. Türkiye'de ilkbaharda görülmeye başlar, sonbaharda güneye göç ederler.

Çıkardıkları sesler ve görüntüsüyle görenleri adeta büyülemektedir. Genellikle şehirlerde yaşayan bu kuş türü, kırlangıç kuşuyla benzediği için zaman zaman karıştırılmaktadır. Ebabil kuşu yaşam sürelerinin yüzde 90'ınını havada süzülerek geçirirler. Ebabil kuşlarının çok sayıda türü vardır.

Türkiye'de ise bu türlerden 4 tanesi yaşamaktadır. Bu kuşlar göçmen kuşlar arasında yer almaktadır. Türkiye soğuk olduğu için kış aylarında Afrika'ya göçerler. İlkbaharın sonuna doğru da tekrar Türkiye'ye gelir. Ebabil kuşlarının ortalama ömür süreleri ise 27 yıldır. Yuvalarını kalabalık yerlere yapmazlar.

Bumeranga benzer kanatları kısa ve çatallı bir kuyruk yapısına sahiptirler ana rengi kahverengi olarak bilinen Ebabil gökyüzünde siyah renge bürünmektedir. Uçarken kanatlarını asla kapatmazlar yuvaları çatıların uzak noktasındadır ve çok hızlı hareket ederler.

Ebabil kuşu tüm canlılardan kaçmaya çalışır ve bunun için hızlı ve çevik bir vücut yapısına sahiptir. Onları beslenirken ya da yerde yürürken görmeniz mümkün değildir denilemez ancak çok da nadirdir.

EBABİL KUŞU HİKAYESİ

Ebabil kuşları Kuran-ı Kerim'de adı geçen nadir kuşlardandır. Bu kuşlar Fil Suresi'nde yer almaktadır.

Kuran-Kerim'de de yer alan kuş Ebabil kuşları Kabe'yi yıkmak için gelen; dönemin en acımasız ve İslam düşmanlığı yapan Ebrehe ve kalabalık fil ordusunu gagalarıyla taşıdıkları taşları atarak yenilmelerine sebep olmuşlardır.

Bir yılda yaklaşık 200 bin km. uçar. Tek eşlidir. Eşler, biri ölene kadar çoğunlukla ayrılmazlar. Yavru besleyen bir yetişkin günde 10 bin böcek yiyebilir.

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