E-5’te eşkıya dehşeti

Olay, önceki gün öğle saatlerinde D-100 Karayolu Fidanlık mevkiinde meydana geldi. İnşaat mühendisliği son sınıf öğrencisi Halit Köprülü, otomobiliyle Bakırköy yönüne giderken, arkadan hızla gelen hafif ticari aracın sürücüsü, selektör yapıp uzun süre kornaya bastı. Köprülü ise sıkışan trafik nedeniyle yol veremedi.

KOVALAMACA YAŞANDI

Bu sırada yanına yaklaşan aracın sürücüsü, camı açıp Halit Köprülü’ye ‘neden hızlı gitmediğini’ sordu. Köprülü de “Görmüyor musun ağabey trafik var” deyince sürücü öfkelendi. Aracını Köprülü’nün otomobilinin önüne kıran gözü dönmüş trafik magandası, aracından inerek Köprülü’nün otomobilini yumrukladı, tekmeleyerek camını kırmaya çalıştı. Paniğe kapılan Halit Köprülü, otomobiliyle kaçmaya çalıştı. Ancak peşine düşen sürücü, aracıyla Köprülü’nün otomobiline tüm hızıyla 5 kez bilinçli olarak çarptı. Saldırgan daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Hemen en yakın polis merkezine giden Köprülü, daha sonrasında savcılığa başvurarak suç duyurusunda bulundu.

‘BENİ ÖLDÜRMEK İSTEDİ’

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Köprülü, ‘’Aracımı yumrukladı. Ben kaçtım, kovalamaya başladı. 3 kez kovaladı, ben de 3 kez kaçtım. Trafik vardı. O kadar öfkeliydi ki, tüm hızıyla 5 kere benim aracıma çarptı. Sarhoş muydu neydi bilmiyorum. Beni öldürmek istedi. Beni ve yoldaki herkesin hayatını tehlikeye attı. Kendimi korumak için kapıları kilitledim’’ ifadelerini kullandı.

‘AÇSANA’ DİYE BAĞIRDI

Halit Köprülü, yaşadığı dehşet anlarını cep telefonunun kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Görüntülerde saldırganın aracından inip Köprülü’nün otomobilinin kapısını zorladığı, başaramayınca da camı yumruklayıp “Açsana lan” diye bağırıp, tekme attığı görüldü.