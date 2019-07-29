29 Temmuz 2019 Pazartesi 10:17:11 | Son Güncelleme: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 10:20:37
Düzce'den bir acı haber daha geldi! Kaan Töngel'in de cansız bedenine ulaşıldı
Düzce'deki sel felaketinde kayıp olan 3 yaşındaki Kaan Töngel'in de cansız bedeni bulundu. Sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Bıçaklanıp, yakılarak öldürülen Ayşegül'ün katil zanlısına istenen ceza belli oldu
- Düzce'den bir acı haber daha geldi! Kaan Töngel'in de cansız bedenine ulaşıldı
- Bir buçuk tonluk dana kurban pazarının ilgi odağı oldu
- Eşini ve kayınbabasını öldürüp, kayınvalidesini ağır yaralayan astsubayın cinnet geçirdiği ortaya çıktı
- Balayındaki ünlü oyuncu Veronika Nikonova, Alaska'da korkunç şekilde hayatını kaybetti