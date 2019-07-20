Düzce'den acı haber

Zonguldak Ereğli, Düzce ve Sakarya’nın iki ilçesinde, önceki gün etkili olan sağanak, hayatı felç etti. Birçok yerde su baskını yaşanırken, yüzlerce kişi evlerinde mahsur kaldı. Dördü çocuk 7 kişi kayboldu. Selde kaybolanların bulunması için ekipler çalışmalara dün sabah saatlerinde yeniden başlarken, gün içinde acı bir haber geldi.

219 KİŞİ KURTARILDI

Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ve Uğurlu köyü arasındaki dere yatağında bir kadın cesedi bulundu. Cesedin Fatma Töngel’e ait olduğu belirlendi. Töngel’in ceseti, otopsi işlemleri için Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Düzce Valiliği, şu ana kadar toplam 219 kişinin kurtarılarak güvenli alanlara sevk edildiğini açıkladı. 135 vatandaşın barınması için öğrenci yurdu tahsis edildi. Felaketin boyutu suların çekilmesinin ardından günyüzüne çıktı.

Töngel'in cansız bedeni, Akçakoca Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

MÜSTAKİL EV DEVRİLDİ

Cumayeri Akçakoca ve Gölyaka’da toplam 24 yerleşim yeri büyük hasar gördü. Birçok ev ve araba kullanılamaz hale geldi. Harabeye dönen Esmahanım köyünde bir ev yan yattı. Elektrik ve su kesintilerinin yaşandığı köylerde aksaklıkların giderilmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Selden etkilenen köylere ulaşımın sağlanması için dağdan yeni yollar açıldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri de hasar tespit çalışmasına başladı.

KAYBOLANLARIN İSİMLERİ

Akçakoca Esmahanım köyünde selde kaybolan 7 kişinin kimlikleri belli oldu. Düzce Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre kaybolanların isimleri şöyle: Nilgün Kaplan (39), çocukları Funda Kaplan (9), ikizleri İlayda Sinem ve Sanem Kaplan (7), Cengiz (55) ve Fatma Töngel (42) çiftiyle çocukları Kağan Töngel.

ERDOĞAN BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Düzce’de yaşanan sel ve heyelana ilişkin, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Düzce Valisi Zülkif Dağlı’yı telefonla arayarak bilgi aldı. Felaketle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Erdoğan, bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek yaraların sarılması için tüm imkânların seferber edileceğini bildirdi.