Düzce'de sel: 23 köy yolu kapandı, mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı

Düzce’nin Cumayeri ilçesinde dün gece saatlerinde başlayıp sele neden sağanak yağış saat 16.00 sıralarında durdu ve yerini güneşli havaya bıraktı. İlçedeki ev ve iş yerlerinde biriken çamurlar vatandaşlar tarafından temizlendi. İş makineleri de temizlik çalışma yaptı. Çevre illerden gelen gönüllü kurtarma ekipleri de bölgede yaşanabilecek mahsur kalma olaylarına karşı hazır bekliyor. Sel ve su baskınından en çok etkilenen Dokuzdeğirmen köyünde, sel sularının çekilmesiyle birlikte selin verdiği zarar ortaya çıktı.

Cumayeri ilçesinde sağanak yüzünden Melen Çayı'nın taşması sonucu toprak kayması ve su baskınları meydana geldi. Beş ulaşım sağlanan yol ile köyler arasındaki bazı köprülerin zarar gördüğü taşkında mahsur kalanlara ulaşılması için çalışma başlatıldı. Dokuzdeğirmen köyü ile Yeşiltepe-Çelikdere-Harmankaya-Büyük Melen köyleri arasında birçok noktada meydana gelen heyelanın ardından köylere ulaşımın sağlandığı yol kapandı.

Yağışın sürdüğü bölgede sel sularının evlerin birinci katına ulaşması nedeniyle çatılara çıkanlar, ekiplerin gelmesini bekledi. Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri, mahsur kalanlara ulaşmak için yoğun çaba sarf etti. Düzce Valisi Zülkif Dağlı'nın koordinesinde Dokuzdeğirmen köyünde oluşturulan kriz merkezinde Genelkurmay Başkanlığından kurtarma helikopteri istendi.

Arama kurtarma ekipleri de araçlardan köylülerin burada toplanmasına ilişkin anons yaptı.

7 KİŞİ KAYIP

Düzce Valiliği, 7 kişinin kaybolduğu ihbarı geldiğini, teyit ve arama çalışmalarının devam ettiğini açıklada. Valiliğin açıklaması şöyle:

"İlimizde yaşanan yoğun yağış sonrası meydana gelen olumsuzlukları gidermek üzere tüm yetkili ve kurum ekiplerimiz araç ekipmanları ile sahada olup helikopterler marifetiyle Cumayeri ve Akçakoca ilçemizden 69 vatandaşımız kurtarılmış olup, 7 vatandaşımızla ilgili teyide muhtaç kayıp ihbarında bulunulmuştur. Kayıp ihbarı ile ilgili teyit ve arama kurtarma çalışmaları derhal başlatılmıştır."

BAKAN SOYLU DÜZCE'YE GİDİYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Düzce ili genelinde etkili olan kuvvetli sağanak sonucu oluşan sel ve heyelan nedeniyle incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gidiyor.

(AA-DHA)