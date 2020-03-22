Düzce'de doktoru darbettiği iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı

İddia göre, S.A. baş ağrısı şikayetiyle Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne gitti.

Hasta S.A, burada doktor Okan K. tarafından muayene edildi. Doktor Okan K'nin sağlık durumunda önemli bir şey olmadığını belirterek, "Durumunuz ciddi değil, evinize gidin orası daha güvenli." demesi üzerine, S.A'nın sinirlenip doktora yumruk attığı öne sürüldü.

Olaya müdahele eden hastanenin güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, S.A'yı gözaltına aldı.

Doktor Okan K'nin, darp raporu alarak şüpheli hakkında şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldı.

AA