  • Bist 100
    101849
  • Dolar
    5,6592
  • Euro
    6,3832
  • Altın
    258,2850
İstanbul
20 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Otomobili gasp edilen sürücü, silahlı saldırgan sanılıp dövüldü Otomobili gasp edilen sürücü, silahlı saldırgan sanılıp dövüldü
Bahçeli'den önemli açıklamalar Bahçeli'den önemli açıklamalar
Terör örgütü PKK yandaşı Cansu Özdemir, skandal paylaşımı nedeniyle hakim karşısına çıkacak Terör örgütü PKK yandaşı Cansu Özdemir, skandal paylaşımı nedeniyle hakim karşısına çıkacak
Düzce'de arama kurtarma çalışmaları sürüyor Düzce'de arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Ukrayna sandık başına gidiyor Ukrayna sandık başına gidiyor
Susi Pudjiastuti: Endonezya okyanuslara en çok plastik atık bırakan ikinci ülke Susi Pudjiastuti: Endonezya okyanuslara en çok plastik atık bırakan ikinci ülke
Moğolistan'dan Türk iş adamına Dostluk Nişanı Moğolistan'dan Türk iş adamına Dostluk Nişanı
İngiltere'den petrol tankerini alıkoyan İran'a 'tehlikeli yol' mesajı İngiltere'den petrol tankerini alıkoyan İran'a 'tehlikeli yol' mesajı
Perakendecilerden kira stopajı ve KDV'de indirim talebi Perakendecilerden kira stopajı ve KDV'de indirim talebi
Renato Sanches hakkında ortaya atılan Fenerbahçe iddialarına Niko Kovac’tan yanıt geldi Renato Sanches hakkında ortaya atılan Fenerbahçe iddialarına Niko Kovac’tan yanıt geldi
Erbil'de Türk diplomatı şehit eden teröristler yakalandı Erbil'de Türk diplomatı şehit eden teröristler yakalandı
Dövüp, şantajda bulunduğu iddiasıyla eski sevgilisinden şikayetçi oldu Dövüp, şantajda bulunduğu iddiasıyla eski sevgilisinden şikayetçi oldu
Terim, Leipzig maçının faturasını kesti! 2 yıldız futbolcuya yol göründü Terim, Leipzig maçının faturasını kesti! 2 yıldız futbolcuya yol göründü
İsmail Haniyye: İsrail ile normalleşmeyi doğru bulmuyoruz İsmail Haniyye: İsrail ile normalleşmeyi doğru bulmuyoruz
Bucaspor'a büyük şok Bucaspor'a büyük şok
Altay'da İbrahim Akın'a jübile teklif edildi Altay'da İbrahim Akın'a jübile teklif edildi
Parmak iziyle giriş yapılan spor salonlarına 'uygulamayı hemen durdur' uyarısı Parmak iziyle giriş yapılan spor salonlarına 'uygulamayı hemen durdur' uyarısı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüştü Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
Fenerbahçe’de Khedira sesleri Fenerbahçe’de Khedira sesleri
Beşiktaşlı futbolculara yeni kurallarla ilgili bilgilendirme yapıldı Beşiktaşlı futbolculara yeni kurallarla ilgili bilgilendirme yapıldı
Saraç'tan YKS'ye giren öğrencilere, tercihlerinde 'YÖK Atlas' önerisi Saraç'tan YKS'ye giren öğrencilere, tercihlerinde 'YÖK Atlas' önerisi
Şeyma Subaşı'ndan okuyucularına 'asit' özrü Şeyma Subaşı'ndan okuyucularına 'asit' özrü
Black Mirror dizisi Çeşme'de gerçek oldu! Black Mirror dizisi Çeşme'de gerçek oldu!
Funda Arar hayranıyla düet yapacak Funda Arar hayranıyla düet yapacak

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

20 Temmuz 2019 Cumartesi 16:21:53 | Son Güncelleme: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 16:23:30

Düzce'de arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Düzce'de meydana gelen sel, su baskını ve heyelanlar sonucunda kaybolan vatandaşları arama çalışmaları Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) koordinasyonunda geniş bir ekiple devam ediyor.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Düzce genelinde 17 Temmuz'da başlayan yağışlar nedeniyle Akçakoca, Gölyaka ve Cumayeri ilçeleri ile bağlı köylerde sel, su baskını ve heyelanların meydana geldiği hatırlatıldı.

Yağışlar nedeniyle Akçakoca'ya 84,7 kilogram, Cumayeri'ne 75 kilogram, Çilimli'ye 72 kilogram ve Kardüz Yaylasına 161,7 kilogram yağış düştüğünün tespit edildiği belirtilen açıklamada, Cumayeri'nin Dokuzdeğirmen köyünde 1 ağır hasarlı, 2 yapısal hasarlı ve 10 az hasarlı bina, Taşlık köyünde ise 3 az hasarlı bina olduğu kaydedildi.

18 Temmuz akşam saatlerinde Akçakoca'nın Esmahanım köyünde 7 kişinin kayıp olduğu bilgisinin alınması üzerine arama çalışmalarına ivedilikle başlandığı ve 19 Temmuz'da ise Fatma Töngel'in cansız bedenine ulaşıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Arama çalışmalarına halihazırda 234 personel, 40 araç, 17 bot, 8 Köpek ve 3 helikopter ve 1 uçak ile hava, kara ve denizden devam ediliyor. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Cumayeri ve Akçakoca ilçelerine bağlı köylerde toplam 227 vatandaşımız mahsur kaldıkları yerlerden kurtarılarak güvenli bir alana sevk edildi. 227 vatandaşımız sağlık muayenesinden geçirildi. 45 vatandaşımıza psikososyal destek hizmeti sunuldu. Yürütülen çalışmaların etkin koordinasyonu için 1 AFAD Mobil Koordinasyon Aracı Akçakoca’da görevlendirildi."

İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Bölgede acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla AFAD tarafından bölgeye toplam 1 milyon lira Acil Yardım Ödeneği gönderildiği belirtilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Sel ve su baskınlarından etkilenen 86 vatandaşımız için barınma yerleri (öğrenci yurdu içerisinde) tahsis edildi, 50 vatandaşımız yakınlarının yanına yerleştirildi. Türk Kızılay tarafından bin 500 kişilik gıda dağıtımı ve 200 kişilik kahvaltı dağıtımı gerçekleştirildi.

Ulaşım hizmetlerinde yaşanan aksaklıkların giderilmesi kapsamında çalışmalar devam ediyor. Akçakoca ilçesi köylerine ve Çilimli ilçesi Kırıkharman köyüne ulaşım kontrollü olarak sağlandı. Haberleşme hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla 1 Mobil Baz İstasyonu kuruldu. Akçakoca ve Gölyaka ilçe merkez ve köylerinde meydana gelen elektrik kesintilerine karşı ekipler onarım çalışmalarına devam ediyor. Cumayeri ilçesi ve köylerine elektrik verildi, Akçakoca ilçesi Esmahanım ve Küpler köylerine ise jeneratörler ulaştırıldı."

(AA)

Erbil'de Türk diplomatı şehit eden teröristler yakalandı
Dövüp, şantajda bulunduğu iddiasıyla eski sevgilisinden şikayetçi oldu
Son dakika... Turuncu listedeki terörist Meryem Aksu öldürüldü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
Son Dakika... Başkan Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı: Kararlılığımızı tüm dünya bugün de görmektedi
FETÖ ile korkuttuklar; milyonlarca liralık mal varlığını böyle aldılar
Türkiye'yi oyaladı İsrail'e yığınak yaptı! F-35'ler teker koydu
G.Saray'da 3 dk'da 3 gol şoku! Terim 2 futbolcuyu defterden sildi
ABD'nin kararı sonrası... Türkiye'den beklenen hamle!
Bakanlık uyardı: Buzdolabında çözdürün
Afrin'deki hezimeti unuttu, tehdit ediyor!
İtalya basınında müthiş iddia! Fenerbahçe’de Khedira sesleri
AB sözünde durmuyor! Türkiye'nin parasının üzerine yattılar
Terör örgütü PKK’ya ağır darbe! 6 ayda 859'u imha edildi
70 yıllık evlilik 26 dakika arayla son buldu
CHP'li belediyede işçiye büyük şantaj! WhatsApp mesajları ortaya çıktı
Diriliş Osman dizisi oyuncu kadrosunda sürpriz isim!
Tam bir gol makinesi! Burak Yılmaz'ın yerine geliyor
At özlemini motorla gideriyor
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ