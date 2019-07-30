Düzce Valisi Dağlı: Önemli olan bundan sonra tedbirli olmak

Dağlı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde (AFAD) basın mensupları ile bir araya gelerek yaşanan su baskını ve toprak kaymasının ardından yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Ekiplerin 12 gün boyunca öz verili çalıştığını aktaran Dağlı, şöyle konuştu:

"Özellikle ilk günkü kurtarmalar çok daha önemliydi. Tamamen çatılardan, suyun içinden ve ağaçların üzerinden vatandaşlarımız alındı. Burada Jandarma Genel Komutanlığımız, Hava ve Kara Kuvvetleri Komutanlıklarımızın helikopterleri çok yetkin bir şekilde çalıştı. Sel felaketinden 49 köyümüz etkilendi, bunlardan 24'ü biraz daha fazla etkilendi. Ardından 4'ünün daha ağır etkilendiğini görüyoruz."

Kaybolan 7 vatandaşın da bulunduğunu anımsatan Dağlı, çalışmaların halen sürdüğünü vurgulayarak, "Heyelanlardan 141 kilometre yol gitmiş, etkilenmiş. 95 köprü ve menfez yıkılmış, bunlar gerçekten büyük rakamlar. 41 köyün içme suyu şebekesi zarar görmüş." dedi.

"Aynı hataları tekrar yapmayalım." diyen Dağlı, "Bundan sonra işi sadece vatandaşa bırakmayacağız. İmar planlarını biraz daha iyi dizayn edip Melen Suyu'nun tüm kollarını, havzalarını tahkimatlarını iyi yapmak suretiyle, kesinlikle buradan yolların geçilmesine bundan sonra müsaade edilecek, ne de içinde ev veya fındıklık, bahçe, kümes yapılmasına bundan sonra tabii ki müsaade edilmeyecek. Bununla ilgili DSİ Genel Müdürlüğümüz ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çalışmalara başladılar." değerlendirmelerinde bulundu.

Heyelan riski olan bölgelerde de çalışma yaptıklarını kaydeden Dağlı, şunları aktardı:

"Karatavuk köyünde heyelana maruz olan mahallelerimiz vardı, bununla ilgili tespitler yapıldı, evler boşaltıldı. Muhtarımız da yardımcı oldu, o gece boşaltıldı evler. Muhtarlarımızla da koordineli çalıştık. Önemli olan bundan sonra tedbirli olmak, aynı hataları tekrar yapmamak. Dere yataklarına kesinlikle ev yapmamak, bizim nüfusumuzun yüzde 89'u Melen Su Havzasında yaşıyor. Biz her zaman su ile gelebilecek afetlere maruz kalabilir, böyle bir endişe var."

Ekiplerin son enerjisine kadar bölgede var olduğunu aktaran Dağlı, tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Vali Dağlı, Akçakoca'da içme, kullanma ve deniz suyunda kesinlikle bir sıkıntı olmadığını belirterek, tüm misafirleri ilçeye beklediklerini de sözlerine ekledi.

AA