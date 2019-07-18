Düzce’de sel ve heyelan felaketi! Mahsur kalanları kurtarma çalışması sürüyor

Düzce’nin Cumayeri ilçesinde meydana gelen sel ve su baskını ile birlikte heyelan nedeniyle mahsur kalan 10 kişiden 8’i kurtarıldı. Kurtarılanlar, Genelkurmay Başkanlığı’ndan talep edilen askeri helikopterle alınarak Sakarya’ya götürüldü. Sakarya’da bulunan hastanelere kaldırılan 8 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Düzce’de selden etkilenen bölgelerde mahsur kalanlara ulaşılması için bölgeye 3 helikopter gönderildiği belirtildi.

Bölgede gece saatlerinde başlayan yağmur ise aralıksız devam ediyor. Müdahale için hazır bekleyen AFAD, İl Özel İdaresi, UMKE ve gönüllü kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Aşırı yağışın devam etmesi nedeniyle zaman zaman yollarda ufak çaplı toprak kaymaları meydana geliyor. Bu nedenye Cumayeri ilçe merkezi ile Dokuzdeğirmen köyü arasında bazı araçlar mahsur kaldı. Mahsur kalan araçlar Cumayeri Belediyesi’ne ait iş makinesinin yardımı ile bulundukları yerden çıkarılabildi.

MELEN ÇAYI ÇEVRESİNDEKİ KÖYLER SELDEN ETKİLENDİ

Düzce’nin Cumayeri ve Akçakoca ilçesi ile Sakarya’nın Melen Çayı çevresindeki birçok köy selden etkilendi. Sel nedeniyle çok sayıda ev ve tarım alanları sular altında kaldı. Yolların sular altında kalması ve yaşanan heyelanlar nedeniyle bölgeye ulaşmakta güçlük çekilirken, mahsur kalanların kurtarılması için 3 helikopter devreye girdi. Düzce’de Dokuzdeğirmen, Yenitepe, Süngüt, Küplük, Açmabaşı, Harmankaya, Esmahanım köyleri ile karayolu ulaşımı kesildi. Birçok köyden ihbarlar gelirken, ekipler evlerinin üst katlarında kurtarılmayı bekleyen vatandaşlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Düzce Valiliği tarafından kurulan kriz merkezine 30’un üzerinde ihbar geldi.

21 FINDIK İŞÇİSİ KURTARILDI

Akçakoca Esmahanım köyünde mahsur kalan fındık işçileri helikopterle kurtarıldı. 21 fındık işçisi helikopterle Düzce Stadyumu’na indirilerek ambulanslarla kontrol için hastanelere götürüldü.

DERE TAŞTI

Akçakoca’da Çivi Deresi’nin taşması sonucu Merkez Camii’nin altında bulunan marketi su bastı. Sabah namazı için camiye gelenler bir anda caminin çevresini suyun basması nedeniyle zor anlar yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine görü Sakarya Kocaali Melen mevkiinde metrekareye 176,4 metreküp, Düzce Gölyaka Kardüz Yaylası’na 149 metreküp, Akçakoca’ya 75 metreküp yağmur düştü.

CAN KAYBI YOK

Düzce Valisi Zülkif Dağlı helikopterlerin bölgede kurtarma ve tarama çalışması yaptığını, bölgede can kaybı olmadığını, yaralanan kişi olmadığını belirterek, mahsur kalanların kurtarıldığını açıkladı.

39 KİŞİ HELİKOPTERLE KURTARILDI

Düzce’nin Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde etkili olan sel nedeniyle mahsur kalan 39 kişi helikopterle kurtarıldı. Bölgede bulunan 2 helikopter tarama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Valilik Kriz merkezi, yolları kapanan, sular altında kalan köylerde evlerinde mahsur kalanlardan gelen yardım çağrıları üzerine çalışmalarını sürdürüyor.