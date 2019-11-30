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30 Kasım 2019 Cumartesi 00:22:02 | Son Güncelleme: 30 Kasım 2019 Cumartesi 00:33:10

Duyun bu çığlığı

Yıllarca eşinden gördüğü şiddeti ailesinden sakladığını söyleyen genç kadın ’ Keşke söyleseydim, belki böyle olmazdı diye konuştu. Gaziantep’te kocası tarafından sokak ortasında tekme tokat dövülen Büşra Çilo, eşinin kıskançlık yüzünden hayatı kendisine zindan ettiğini söyledi. Ailesinin yanına sığınan genç kadın, boşanmak istediğini belirterek yetkililerden yardım istedi.

Üç çocuk annesi Büşra Çilo (24), 15 Kasım'da kocası Emrah Çilo (32) tarafından sokakta darp edilmiş, bir vatandaşın görüntülerini sosyal medyada paylaştığı olay, infiale neden olmuştu. Harekete geçen polis dayakçı kocayı gözaltına almış, Emrah Çilo, ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı. Olayın ardından İstanbul'daki ailesinin yanına sığınan kadın yaşadığı dehşeti gözyaşları içinde anlattı. Eşiyle 2010 yılında evlendiğini ve uzun yıllardır kıskançlık nedeniyle sık sık tartıştıklarını söyleyen Büşra Çilo, dayak olayının da kıskançlık yüzünden yaşandığını belirtti.

EVE DÖNMEYİNCE SALDIRDI

Çilo “O gün amcam, yanında içinde genç erkeklerin de olduğu akrabalarıyla bize geldi. Eşim onları görünce ‘Amcan neden gençleri toplayıp benim evime getiriyor' dedi. Bunun üzerine tartışma çıktı’’ dedi. Tartışmanın uzaması üzerine evden çıktığını eşinin de peşinden gelip kendisine  ‘Yürü eve gidelim uzatma, özür dilerim' dediğini ifade eden kadın, ailesinin yanına gitmek istediğini söylemesi üzerine kocasının kendisine saldırdığını söyledi.

KİMLİĞİMİ VE PARAMI ALDI

Çocuklarının peşinden gelmesi üzerine eve geri döndüğünü söyleyen kadın ardından İstanbul’a gittiğini belirtti. Kocasının, gitmesine engel olmak için kimliğini ve parasını da elinden aldığını aktaran Büşra Çilo ‘’Çocuklarımı istiyorum, boşanma davası açmadım ama açacağım. Korkmuyorum, şikayetçi değilim, Allah'ından bulsun” dedi. Yıllarca eşinden gördüğü şiddeti ailesinden sakladığını, son olayı da televizyondan öğrendiklerini ifade eden genç kadın, yetkililerden çocuklarıyla yeni bir hayat kurmasına yardım etmeleri için destek istedi.

'İLK KEZ EL KALDIRDIM'

Emrah Çilo'nun polisteki ifadesi ortaya çıktı. Olaydan önce eşiyle ailevi nedenlerden tartıştıklarını, bunun üzerine eşinin kızını da alarak dışarı çıktığını söyleyen Emrah Çilo'nun, “Ben peşinden giderek özür dileyip eve dönmesini rica ettim. Büşra kabul etmeyince öfkelendim ve tekme attım. 8 yıldır evliyim ve ilk kez kendisine el kaldırdım, çok pişmanım” dediği öğrenildi

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