Duran kalbi yeniden çalıştırılan gencin yakınları, müdahaleyi endişeyle izledi

Duran kalbi ekiplerin kalp masajı ile yeniden çalıştırılan Ali Ekber'in annesi "Ali Ekber, duy sesimi gel yanıma" diye ağıt yakarken, arkadaşları ise ambulansın arka camından sağlık çalışanlarının müdahalesini izledi. Ali Ekber Göçer, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ali Ekber Göçer, ağabeyi Kadir (23) ve arkadaşlarıyla birlikte Yüreğir ilçesine bağlı İsmailiye Mahallesi'ne piknik yapmaya gitti. Bir süre sonra Ali Ekber, Kadir Göçer ve arkadaşları serinlemek için sulama kanalına girdi. Yüzmeyi iyi bilmeyen Ali Ekber Göçer, iddiaya göre, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Kadir Göçer, akıntıya kapılan kardeşini kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Kadir Göçer'in ihbarı üzerine olay yerine itfaiyeye bağlı CANKUR, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen CANKUR ekipleri, Ali Ekber Göçer'i sudan çıkartarak kalp masajı yaptı. Kalbi durduğu tespit edilen Ali Ekber Göçer daha sonra sedyeyle ambulansa taşınarak ilk müdahalesi yapıldı. Göçer, sağlık görevlilerinin müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldü.

ARKADAŞLARI AMBULANSIN CAMINDAN İZLEDİ

Haberi alan Ali Ekber Göçer'in annesi ve çok sayıda yakını bölgeye geldi. Acılı anne, gözyaşı dökerek "Ali Ekber, neredesin, duy sesimi, gel yanıma" diye ağıt yaktı. Ali Ekber'in bir yakını ise Göçer ile birlikte suya giren ağabeyi Kadir ve arkadaşlarına tepki gösterdi. Göçer'in arkadaşları, ambulansın arka camından bakarak sağlık görevlilerinin müdahalesini izledi. Ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürülen Göçer'in hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Girdiği sulama kanalında akıntıya kapılıp, boğulma tehlikesi geçiren Ali Ekber Göçer, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden gecin cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

(DHA)