  • Bist 100
    121990
  • Dolar
    5,9767
  • Euro
    6,6039
  • Altın
    300,1920
İstanbul
-3 / 2
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Başkan Erdoğan Külliye'de 6 büyükelçiyi kabul etti Başkan Erdoğan Külliye'de 6 büyükelçiyi kabul etti
İdlib'den 40 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti İdlib'den 40 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti
Durakta bekleyenlere çarpan otobüs şoförüne müebbet hapis cezası istendi Durakta bekleyenlere çarpan otobüs şoförüne müebbet hapis cezası istendi
Pitbull ile oklu kirpi avlayan 3 kişiye 40 bin 201 lira para cezası Pitbull ile oklu kirpi avlayan 3 kişiye 40 bin 201 lira para cezası
Tottenham'dan Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a 25 milyon Euro'luk teklif Tottenham'dan Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a 25 milyon Euro'luk teklif
Ruslar petrol sahasına ulaşamıyor! ABD yollarını kesti... Ruslar petrol sahasına ulaşamıyor! ABD yollarını kesti...
Ocak ayında en çok kim sattı? İşte otomobil satışlarının ilk 10 markası Ocak ayında en çok kim sattı? İşte otomobil satışlarının ilk 10 markası
TLREF'e endeksli ürünler finansal piyasaların derinleşmesine katkı sunacak TLREF'e endeksli ürünler finansal piyasaların derinleşmesine katkı sunacak
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir: HAB'a 120 şirket başvurdu Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir: HAB'a 120 şirket başvurdu
Bitki fabrikalarıyla tarım ürün fiyatları istikrar kazanacak Bitki fabrikalarıyla tarım ürün fiyatları istikrar kazanacak
Başkan Erdoğan Merkel ile görüştü Başkan Erdoğan Merkel ile görüştü
Çin Devlet Başkanı uyardı: Koronavirüs ülkenin ekonomisini tehdit ediyor Çin Devlet Başkanı uyardı: Koronavirüs ülkenin ekonomisini tehdit ediyor
Duvarları Olmayan Müze'nin yeni sergisi sanatseverlerle buluşacak Duvarları Olmayan Müze'nin yeni sergisi sanatseverlerle buluşacak
Komik opera 'Don Pasquale' Sevgililer Günü'nde sahnelenecek Komik opera 'Don Pasquale' Sevgililer Günü'nde sahnelenecek
Antik kent 'Apameia'daki çalışmalar turizme değer katacak Antik kent 'Apameia'daki çalışmalar turizme değer katacak
İdlib saldırısının bölgesel-küresel jeopolitik bağlamda yol açacağı olası sonuçlar İdlib saldırısının bölgesel-küresel jeopolitik bağlamda yol açacağı olası sonuçlar
Fransa, Türkiye’ye karşı Birinci Dünya Savaşı’ndakine benzer bir politika izliyor Fransa, Türkiye’ye karşı Birinci Dünya Savaşı’ndakine benzer bir politika izliyor
Başkan Erdoğan: Öfke ile kalkan zarar ile oturur Başkan Erdoğan: Öfke ile kalkan zarar ile oturur
Yunanistan ABD'den aldığı Patriot bataryalarından birini Orta Doğu'ya gönderiyor Yunanistan ABD'den aldığı Patriot bataryalarından birini Orta Doğu'ya gönderiyor
Bursa'da çocukları otobüsten atan şoför görevden alındı Bursa'da çocukları otobüsten atan şoför görevden alındı
Rusya, Hindistan için S-400 üretimine başladı Rusya, Hindistan için S-400 üretimine başladı
AKINCI'nın ilk uçuşu sonrası böyle sevindiler: Gerçek duyguları içerir AKINCI'nın ilk uçuşu sonrası böyle sevindiler: Gerçek duyguları içerir
AKINCI'nın ilk uçuşu sonrası böyle sevindiler: Gerçek duyguları içerir AKINCI'nın ilk uçuşu sonrası böyle sevindiler: Gerçek duyguları içerir
Sıfır otomobil fiyatları uçuşa geçti, ticari satışlar umut verdi Sıfır otomobil fiyatları uçuşa geçti, ticari satışlar umut verdi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

04 Şubat 2020 Salı 17:09:11 | Son Güncelleme: 04 Şubat 2020 Salı 17:10:16

Durakta bekleyenlere çarpan otobüs şoförüne müebbet hapis cezası istendi

Beşiktaş'ta durakta bekleyenlere çarparak 1 kişinin ölümüne 14 kişinin de yaralanmasına sebebiyet verdiği iddiasıyla tutuklanan otobüs şoförü hakkında müebbet ve 210 yıla kadar hapis cezası istendi.

Beşiktaş'ta durakta bekleyenlere çarparak 1 kişinin ölümüne 14 kişinin yaralanmasına yol açtığı iddiasıyla tutuklanan özel halk otobüsü şoförü hakkında iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şoför Necdet Karakuş'un 3 Kasım 2019'da Beşiktaş'taki otobüs durağı ve burada bekleyen yolculara çarptığı, çarpma sonucu 1 kişinin ölümüne ve çok sayıda kişinin yaralanmasına neden olduğu belirtildi.

Şüpheli Karakuş'un olaydan sonra elinde bıçakla bazı şahısları yaralayıp denize atladığı kaydedilen iddianamede, otobüsle ilgili hazırlanan bilirkişi raporuna da değinildi.

Raporda, Necdet Karakuş'un kulladığı otobüsün, motoru, gaz, vites, direksiyon ve fren sistemlerinde herhangi bir soruna rastlanmadığı, sürüş ve kontrol güvenliği açısından da fonksiyonel bir arıza tespit edilmediği kanaatine varıldığı bildirildi.

İddianamede, şüphelinin emniyetteki ifadesine de yer verildi.

Olaydan önceki gece uyuşturucu kullandığını, frene basıp basmadığını hatırlamadığını anlatan Karakuş, otobüs içindeki kameraları bilerek ve isteyerek bozduğunu söyledi.

Şüpheli Karakuş, olaydan önce mahalleden bir arkadaşıyla telefonla konuştuğunu, bu kişinin polislerle iş birliği yaptığını, kendisini içeri attıracaklarını söylediğini aktardı.

İddianamede, olay yerinin kendi güzergahı olmadığını ve daha fazla kişiye çarpmamak için bu güzergahı seçtiğini öne süren Necdet Karakuş, polislerin kendisini sürekli takip etmesinden rahatsız olduğu için bunu yaptığını, amacının insanlara çarparak öldürmek olmadığını iddia etti.

Karakuş, kendisine yapılanlara dikkat çekmek istediğini belirterek, olay nedeniyle pişmanlık duyduğunu söyledi.

Kanında uyuşturucu madde tespit edildi

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda, şüphelinin kanında uyuşturucu ve uyarıcı madde tespit edildiği, cezai sorumluluğu etkileyecek herhangi bir akıl hastalığı olmadığı ve kendi iradesiyle aldığı alkol ve uyuşturucunun cezai sorumluluğunu etkilemeyeceği aktarıldı.

İddianamede, şüphelinin "kasten öldürme" ve 14 kişiye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından müebbet ve 126 yıldan 210 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Olayın geçmişi

Beşiktaş-Kabataş hattında çalışan ve sadece şoförün bulunduğu özel halk otobüsü, 3 Kasım 2019'da durakta bekleyenlere çarparak, bir kişinin ölümüne çok sayıda kişinin de yaralanmasına neden olmuştu.

Kazanın ardından otobüsten inerek kaçmaya çalışan sürücü, kaçmasına engel olmak isteyen kişileri de bıçakla kolundan yaralayıp Beşiktaş sahilinden denize atlamıştı.

Bölgedeki polis ekipleri tarafından denizden çıkarılan sürücü Necdet Karakuş gözaltına alınmış, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. 

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ