  • Bist 100
    107126
  • Dolar
    5,7666
  • Euro
    6,3521
  • Altın
    270,2640
İstanbul
7 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Ömer Çelik'ten Macron'a sert tepki Ömer Çelik'ten Macron'a sert tepki
Prens bin Selman'ın reformlarının arka planı: Yeni Suudi kimliği Prens bin Selman'ın reformlarının arka planı: Yeni Suudi kimliği
Nurettin'in kol protezi için 160 bin TL'lik yardım kampanyası başlatıldı Nurettin'in kol protezi için 160 bin TL'lik yardım kampanyası başlatıldı
Meteoroloji'den uyarılar art arda geldi! Kuvvetli fırtına ve sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den uyarılar art arda geldi! Kuvvetli fırtına ve sağanak yağış uyarısı
Keşan'da 1,5 aylık bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma Keşan'da 1,5 aylık bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma
Bir yalanları daha ortaya çıktı: Şurasını doğru yazmışsınız, Türkiye SİHA teknolojisinde dünyada ilk 3’te! Bir yalanları daha ortaya çıktı: Şurasını doğru yazmışsınız, Türkiye SİHA teknolojisinde dünyada ilk 3’te!
Almanya Dışişleri Bakanı: Libya konusunda zirve düzenlemek istiyoruz Almanya Dışişleri Bakanı: Libya konusunda zirve düzenlemek istiyoruz
Türkiye ve Libya anlaştı! "KKTC’nin güvenliğini sağlamlaştırdık" Türkiye ve Libya anlaştı! "KKTC’nin güvenliğini sağlamlaştırdık"
Türkiye'den Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yanıt Türkiye'den Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yanıt
Muharrem İnce susturuldu mu? Muharrem İnce susturuldu mu?
Kara Şahin 'Türk aklı' ile uçacak: 2021'de teslimat başlıyor Kara Şahin 'Türk aklı' ile uçacak: 2021'de teslimat başlıyor
Kara Şahin 'Türk aklı' ile uçacak: 2021'de teslimat başlıyor Kara Şahin 'Türk aklı' ile uçacak: 2021'de teslimat başlıyor
OHAL Komisyonu, FETÖ'nün mağduriyet algısını çökertti OHAL Komisyonu, FETÖ'nün mağduriyet algısını çökertti
Dünyaya gelen bir canla yılda 5 bin ağaç hedefleniyor Dünyaya gelen bir canla yılda 5 bin ağaç hedefleniyor
'Yatırım Gurusu'ndan Türkiye hamlesi! 'TL geri dönecek' 'Yatırım Gurusu'ndan Türkiye hamlesi! 'TL geri dönecek'
Bankalardan yeni işlem ücreti: Limiti aşandan 6 TL alınacak Bankalardan yeni işlem ücreti: Limiti aşandan 6 TL alınacak
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası
Başkan Erdoğan taksi durağında çay simit molası verdi Başkan Erdoğan taksi durağında çay simit molası verdi
29 Kasım Dünya Tıbbi Sekreterler Günü nedir? 29 Kasım Dünya Tıbbi Sekreterler Günü mesajları, sözleri 29 Kasım Dünya Tıbbi Sekreterler Günü nedir? 29 Kasım Dünya Tıbbi Sekreterler Günü mesajları, sözleri
MasterChef jürilerinden Mehmet Yalçınkaya'nın sol elinin sırrı ortaya çıktı MasterChef jürilerinden Mehmet Yalçınkaya'nın sol elinin sırrı ortaya çıktı
Bankacılık sektörünün mevduatı 2 trilyon 504,4 milyar liraya düştü Bankacılık sektörünün mevduatı 2 trilyon 504,4 milyar liraya düştü
İstanbul Beyoğlu'nda internet kafeye silahlı saldırı! Yaralılar var İstanbul Beyoğlu'nda internet kafeye silahlı saldırı! Yaralılar var
Deniz Seki'den duygusal paylaşım: Keşke zaman burada dursa Deniz Seki'den duygusal paylaşım: Keşke zaman burada dursa
Fenerbahçe'de Nijeryalı futbolcu Victor Moses ile yollar ayrılıyor Fenerbahçe'de Nijeryalı futbolcu Victor Moses ile yollar ayrılıyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

28 Kasım 2019 Perşembe 16:13:13 | Son Güncelleme: 28 Kasım 2019 Perşembe 16:18:47

Dünyaya gelen bir canla yılda 5 bin ağaç hedefleniyor

'Yeni nesil daha yeşil bir dünyada büyüsün, her bebeğin bir dikili ağacı olsun’ mottosuyla 'Her Cana Bir Fidan’ kampanyası başlatan Medipol Çamlıca Hastanesi, dünyaya gelen her bebek için bir fidan dikecek. Başhekim Prof. Dr. Cihangir Akgün, bu sayede yılda 5 bin ağaca ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Medipol Çamlıca Hastanesi daha yeşil bir gelecek, çevre bilincine sahip nesiller için ‘Her Cana Bir Fidan’ projesini hayata geçirdiğini duyurdu. Hastanede doğan her bebek için bir fidan diken Medipol Çamlıca Hastanesi kampanya kapsamında çevreye yılda 5 bin ağaç kazandırmayı hedefliyor. Çölleşme, kuraklık, iklim değişikliğinin yol açtığı doğal afetler, su ve hava kirliliği gibi çevre sorunlarına karşı her bireyin sorumluluğu olduğunu hatırlatan Medipol Çamlıca Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Cihangir Akgün, “Hastanemizde görevli doktorlarımız ve personelimizle birlikte soruna karşı ne yapabiliriz diye düşündük. Medipol Çamlıca Hastanesi’nde doğan her bebek için bir fidan dikersek bu şehri daha yeşil hale getirebiliriz. Çünkü kuşların kanat çırptığı bir gökyüzü altında yemyeşil bir şehirde yaşamak her çocuğun hakkı. Her Cana Bir Fidan kampanyası böyle hayata geçti” dedi.

"GELECEK NESİLLERE MİRAS BIRAKACAĞIZ"

“Her çocuğun bir dikili ağacı olacak” diyen Prof. Dr. Cihangir Akgün kampanyanın detayları için şu bilgileri paylaştı:

“Burada doğan bebekler için ağaç dikimi yapıyoruz. Kampanyayı sünnet olan ve hastanemizde tedavi gören her hastamız için genişletmeyi planladık. Bu şekilde hastalarımıza da moral vermeyi amaçlıyoruz. Fidanların dikimini de bayram havasında personelimizle el ele hep birlikte yapacağız. Bu şekilde ailelere verilen fidanların vakitsizlikten, doğum sonrası telaştan veya meşguliyetten israf olmasının da önüne geçeceğiz. İlk yıl planımız 5 bin fidan dikimi gerçekleştirmek. Dileğimiz bu kampanyanın Türkiye'de doğan tüm bebekler için yaygınlaştırılması. Çünkü biliyoruz ki, gelecek nesillere bırakacağımız en büyük miras bol oksijenli yemyeşil bir dünya.”



DHA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ