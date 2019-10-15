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15 Ekim 2019 Salı 12:33:18 | Son Güncelleme: 15 Ekim 2019 Salı 12:38:34

"Dünyanın sıcaklığı ortalama 0,9 derece arttı"

Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Gökşen Çapar, "Bugün ortalama 0,9 derece dünyanın sıcaklığı artmış durumda. Buzulların erimesiyle hem deniz seviyesinde yükselme, hem ısınma, bunun karşılığında da dünyanın alıştığı iklimlerde değişme var." dedi.

Avrupa Birliği Türkiye Mali İş Birliği çerçevesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen "İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi Projesi (İklimIN)" kapsamında Kocaeli'deki bir otelde resmi kurum ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen 3 günlük eğitim programı başladı.

Doç. Dr. Çapar, AA muhabirine eğitim programına ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu projenin iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir etkinlik olduğunu belirterek, şu anda 15'inci il olan Kocaeli'de eğitimlere başlanacağını söyledi.

İklim değişikliğinin pek çok konuda ele alınacağını ifade eden Çapar, eğitimlerin toplam 20 ilde gerçekleştirileceğini kaydetti.

Gökşen Çapar, iklim değişikliğinin belki de yüzyılın en büyük problemi olduğunu dile getirerek, "Sanayileşme sürecinde çok fazla karbondioksit, metan ve sera gazlarının emisyonu sonucunda küresel ısınmayı gördük. Bugün ortalama 0,9 derece dünyanın sıcaklığı artmış durumda. Buzulların erimesiyle hem deniz seviyesinde yükselme, hem ısınma, bunun karşılığında da dünyanın alıştığı iklimlerde değişme var. Bu her alanda kendini gösteriyor. Su kaynakları da çok kırılgan, suyu her alanda kullandığımız için ona bağımlıyız." diye konuştu.

"Projenin toplam bütçesi 5,5 milyon avro"

Su kaynaklarında küresel ısınmanın ciddi etkilerinin beklendiğini anlatan Çapar, en fazla etkinin taşkın ve kuraklık alanında yaşanmasının düşünüldüğünü bildirdi.

Doç. Dr. Çapar, su taşkınlarının son dönemde arttığını aktararak, bunları minimize etmek için eğitim ve farkındalık yaratmanın önemli bir bileşen olduğunu dile getirdi. 

Modern sulama tekniklerinin yaygınlaştırılması gerektiğini belirten Çapar, doğru planlarla iklim değişikliğiyle mücadelede daha başarılı olunacağını kaydetti. 

Proje İklim Politikaları Kıdemli Danışmanı Nuran Talu da birçok alanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eş güdümünde çalıştıklarını ifade ederek, proje toplam bütçesinin 5,5 milyon avro olduğunu bildirdi. 

Birçok hibe projesine destek olunduğunu anlatan Talu, program kapsamında komşu illerle beraber 55 kentteki resmi kurum ve sivil toplum örgütleri temsilcilerine eğitim vermiş olacaklarını belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İklim Değişikliği Uyum Dairesi Başkanlığı Ar-Ge ve Uygulama Şube Müdürü Ömer Öztürk ise projenin açılışında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Program kapsamında "Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele unsurları-uluslararası boyutu, yasal ve kurumsal yapısı", "Su kaynakları yönetimi ve iklim değişikliği", "Küresel iklim politikaları", "Avrupa Birliği iklim politikaları", "İklim değişikliğinin insan sağlığına etkileri", "Enerji politikalarının iklim değişikliğiyle mücadeledeki yeri" konuları ele alınacak. 

Kocaeli'nin yanı sıra Sakarya, Yalova ve Düzce'den de ilgili kurum temsilcilerinin katıldığı eğitim programı, 17 Ekim Perşembe günü sona erecek.

AA

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