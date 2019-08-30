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30 Ağustos 2019 Cuma 10:05:46 | Son Güncelleme: 30 Ağustos 2019 Cuma 10:09:09

Dünyanın en güzel yüzlü seçilen atına gözü gibi bakıyor

23 yıl önce "dünya yüz güzeli" seçildikten sonra Türkiye'ye getirilen 29 yaşındaki "Batyskaf" adlı Arap yatı, soyundan gelen 63 yarış atı ile servet kazandırdı. Kıdemli yarış atı Batyskaf, normal şartlarda atlar 25 yıl yaşarken, devlet eliyle iyi bakıldığı için 29 yaşına ulaştı.

Polonya’da 23 yıl önce "dünya yüz güzeli" seçildikten sonra Türkiye’ye getirilen ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabey İşletmesi’nde aygır olarak kullanılan 29 yaşındaki "Batyskaf" adlı Arap atı, soyundan gelen 63 yarış atı ile servet kazandırdı. Dünya yüz güzeli aygırın özellikle kızlarından olan tayları yaptıkları derecelerle dikkat çekiyor. Kıdemli yarış atı Batyskaf, normal şartlarda atlar 25 yıl yaşarken, devlet eliyle iyi bakıldığı için 29 yaşına ulaştı.

1990 yılında Polonya’da doğan ‘Batyskaf’ isimli Arap atı, 1994 yılında doğduğu memlekette "derbi" diye tabir edilen grup koşusunda şampiyon oldu. Aynı yıl Polonya’da yılın atı seçilen Batyskaf 1996 yılında yine Polonya’da Arap atları klasmanında yüz güzeli oldu. 1997 yılında Polonya’dan 450 bin dolara ithal edilen Batyskaf, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne (TİGEM) bağlı Karacabey harasında 29 yaşında damızlık olarak hayatını sürdürüyor.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne (TİGEM) bağlı Karacabey Tarım İşletmesi Atçılık Şube Müdürü Ali Yağlıcı, 29 yaşındaki yüz güzeli aygırın sağlık durumunun gayet iyi olduğunu söyledi. Batyskaf’tan bugüne kadar 63 yavru elde edildiğini ifade eden Yağlıcı, “Bu aygırın şöyle bir özelliği var. Batsykaf’tan olan kısrakların tayları şampiyon oldu. Kendi yavruları ise çok fazla derece elde edemedi. Ama kızlarının yavruları şampiyon oldu. 29 yaşında gayet güzel bir şekilde hayatını sürdürüyor. Arap atının bütün cins özelliklerini taşıyor. Burnu kavisli, burun delikleri geniş ve kulakları küçük. Cidago yüksekliği standartlarda. Klasik bir Arap atıdır dedi. Devlete bu güne kadar 40 milyon liranın üzerinde gelir getiren Batyskaf'ın 29 yaşında olduğunu belirten Yağlıcı, "Ortalama 25 yıl yaşayan Arap atları bakımı güzel yapılırsa daha uzun ömürlü olabiliyor” diye konuştu.



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