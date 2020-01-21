Dünyada ikinci kez: Rusya’da bir kediye daha dört protez pati takıldı

Novosibirsk kentinde patilerinin soğuktan donması sonucu kesilmesi nedeniyle dünyada bir olarak Rıjik isimli kediye dört protez takılmasının ardından benzer ikinci bir vaka daha yaşandı.

Soğuktan uzuvları donan Novokuznetsk’ten Dımka isimli bir kedi, yoldan geçen bir sürücünün fark etmesinin ardından Ekim 2018’de veteriner Sergey Gorşkov’un Novosibirsk’teki kliniğine getirildi.

Daha önce Rıjik’e protez takan Gorşkov, yerel Ngs.ru sitesine yaptığı açıklamada “Muhtemelen evden kaçmıştır ya da camdan düşmüştür. Ne yazık ki hayvanların soğuktan donması Sibirya’da gerçek bir sorun” ifadelerini kullandı.

Gorşkov, ötenazi uygulamak yerine Dımka’nın patilerini, kuyruğunu ve kulaklarını ameliyatla kesti. Sonra da Dımka’ya dört protez pati takıldı.

Sergey Gorşkov, protez bacak ve titanyum patileri geliştirmek için mühendisler ve araştırmacılarla birlikte çalıştı.

Komsomolskaya Pravda’nın aktardığına göre, protezler 3D yazıcı kullanılarak geliştirildi ve geçen yaz takıldı. Tomsk Politeknik Üniversitesi’nden araştırmacılar, protezlerin üzerine özel bir biyo-kaplama uyguladı.

Gorşkov, Dımka’nın tamamen iyileştiğini gösteren bir video yayınladı. Dımka şimdi, onu karların içinde bulan kadın ile birlikte yaşıyor.