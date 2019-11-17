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17 Kasım 2019 Pazar 14:19:20 | Son Güncelleme: 17 Kasım 2019 Pazar 14:20:54

Dünya Yaşlılık Derneğinden Kenya'ya su kuyusu

DÜYADER yoksulluk ve kuraklığın yaşandığı Kenya'da evlerine temiz su taşımak için kilometrelerce yürüyen halk için su kuyusu açacak.

Dünya Yaşlılık Derneğince (DÜYADER) yoksulluk ve kuraklığın yaşandığı Kenya'da evlerine temiz su taşımak için kilometrelerce yürüyen halk için su kuyusu açılacak.

Dünya Yaşlılık Derneği Başkanı Umut Çınar, AA muhabirine, iklim değişikliğine ve Afrika'da yaşanan su sıkıntısına dikkati çekmek üzere hayata geçirecekleri proje için daha önce Etiyopya'da su kuyusu açan fotoğrafçı Gökhan Emre Akıl ile bir araya geldiklerini söyledi.

Kenya'da özellikle yaşlı ve çocukların temiz suya erişim konusunda sıkıntı yaşadıklarını öğrenince hemen çalışmalara başladıklarını belirten Çınar, şöyle konuştu:

"Daha önce birçok kez Afrika'ya gidip oradaki insanların yaşadıkları sıkıntılara şahit olan fotoğrafçı Gökhan Emre Akıl, Kenya'da su kuyusu açma fikrini bizimle paylaştı. Kenya'daki halkın özellikle de yaşlılar ve çocukların daha fazla zorluk çekmesini istemediğimiz için o bölgede gelecek yıl nisan ayında su kuyusu açacağız. Suya ulaşmada problem yaşayan ülkelerde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Susuzluk sorunuyla karşı karşıya olan yüz binlerce insana umut olmayı hedefliyoruz."

"Ruhun rengi olmaz" sloganıyla yola çıktıklarını dile getiren Çınar, 19 Kasım'da Gökhan Emre Akıl'ın fotoğraflarının da yer aldığı sergiyle Kenya'da su kuyusu açma projesinin duyurusunu yapacaklarını, fotoğraf satışından elde edilecek geliri de aynı proje için kullanacaklarını vurguladı.

Çınar, gelecek yıllarda Afrika'da yaşlıların ve çocukların faydalanabileceği yaşam evleri açmayı amaçladıklarını kaydetti.

"Mutluluklarını tarif edemem"

Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği mezunu 29 yaşındaki Gökhan Emre Akıl ise düğün fotoğrafları çekerek elde ettiği gelirle ülkeleri gezmeye başladığını anlattı.

Akıl, fotoğrafa olan merakı sayesinde bu güne kadar 90 ülke gezdiğini, sergilerden elde ettiği gelirle sosyal sorumluluk projeleri yürüttüğünü ifade etti.

Afrika'dan çok etkilendiğini aktaran Akıl, Etiyopya'da fotoğrafını çektiği bir kadının her gün üç saat yürüyerek su taşıdığını öğrendiğini, sergilerinden elde ettiği gelirlerle o kadının yaşadığı yere geçen sene su kuyusu açtırdığına değindi.

Akıl, "O insanların su kuyusu açıldıktan sonraki mutluluklarını tarif edemem." dedi.

Afrika'da suya olan ihtiyacı görünce daha fazla kuyu açtırabilmek için çalışmalara başladığını bildiren Akıl, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yaşlılar saatlerce yol yürümesin, evinde, köyünde huzur içinde yaşasın istedim. Dünya Yaşlılık Derneğinin desteğiyle gelecek yıl nisan ayında Kenya'da su kuyusu açacağız. Bundan sonraki yıllarda da Afrika'nın farklı bölgelerinde su kuyusu açılması için çalışacağım. Dünyanın en temel ihtiyacı su, su olmadan hayat olmaz. Oradaki insanların hayatlarını iyileştirmek için yapılan sosyal sorumluluk projelerine herkesin desteğini bekliyorum."

(AA)

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