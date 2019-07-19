Dünya Fenerbahçeliler Günü mesajları! 1907 Dünya Fenerbahçeliler Günü en güzel sözler!
Her sene 19 Temmuz'da taraftarlar tarafından kutlanan Dünya Fenerbahçeliler Günü için heyecan dorukta. Fenerbahçe 1907 yılında kuruldu ve Türk spor tarihine damga vuran takımlar arasında yer almayı başardı. 19 Temmuz'un Fenerbahçeliler için özel bir gün olduğuna dikkat çeken Ali Koç, "Yarın 19 Temmuz Fenerbahçeliler için özel bir gün. Dünyanın dört bir yanında Fenerbahçe'nin renklerini, bayrağını taşıyan taraftarlarımız için önemli bir gün. Fenerbahçe camiası olarak kendimizi ayrıcalıklı görüyoruz. Biz tribünlerde, gerektiği zaman salonlarda iyi günde, kötü günde zor şartlarda ne olursa olsun Fenerbahçe'ye fedakarlıkla, aidiyet duygusuyla destekleyen bir yapıya sahibiz" dedi. Dünya Fenerbahçeliler Günü mesajları ve 1907 Dünya Fenerbahçeliler Günü en güzel sözler haberimizde yer alıyor...
Dünya Fenerbahçeliler Günü mesajları bugün en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. 1907 Dünya Fenerbahçeliler Günü en güzel sözler yoğun olarak araştırılıyor. Dünya Fenerbahçeliler Günü, her sene 19 Temmuz'da taraftarlar tarafından büyük bir coşku ile kutlanıyor. Bugün yine Fenerbahçe camiası ve taraftarları için heyecanlı bir gün olacak. 1097 yılıdna kurulan Fenerbahçe kulübü Türk spor tarihine damga vuran takımlar arasında yerini almayı başardı. Dünya Fenerbahçeliler Günü hakkında yazılmış en güzel sözler ve bu günde taraftarların birbirlerine göndermeleri için en anlamlı mesajları sizler için derledik. İşte Dünya Fenerbahçeliler Günü hakkında tüm detaylar sizlerle...
DÜNYA FENERBAHÇELİLER GÜNÜ MESAJLARI!
Başkanından hocasına, futbolcusundan basketbolcusuna, malzemecisinden amigosuna, şanlı taraftarından cihanın dört bir yanındaki milyonlarca sevdalısına Dünya Fenerbahçeliler Günü kutlu olsun.
Canlar, Yılmazlar, Lefterler geldi, Cemil, Ziya, Selçuk, Alparslan, Osman Oğuz, Aykut, Rıdvan, Engin ve niceleri! Bitmez Fener efsaneleri! Dünya Fenerbahçeliler Günü kutlu olsun
Sevdim seni bir kere, başkasını sevemem! Deli diyorlar bana; Desinler değişemem, desinler değişemem. Dünya Fenerbahçeliler Günü kutlu olsun
Dün, bugün, yarın… gururla! İyi ki Fenerbahçeliyiz Dünya Fenerbahçeliler Günü kutlu olsun!
Sarı Lacivert renklere gönül vermiş milyonların, Dünya Fenerbahçeliler Günü kutlu olsun!
Şerefinle, şanlı tarihinle en büyüksün FENERBAHÇE. Dünya Fenerbahçeliler Günü kutlu olsun
1907 DÜNYA FENERBAHÇELİLER GÜNÜ EN GÜZEL SÖZLER!
Gülersem sevincim, ağlarsam gözyaşım, ölürsem toprağım ol Fenerbahçem.
Bir sevdaysa hayatı anlamlı kılan, sonsuza dek sarı-lacivert o zaman! Hepimizin 19.07 Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun,
Herkes diyor ki “okuyun da adam olun”, Fenerbahçeliyiz bundan büyük adamlık mı olur!
Babam ne olursan ol şerefinle yaşa kızım dedi.. O gün bu gündür Fenerbahçe’m!
Kaderimiz yazılmış seninle F E N E R B A H Ç E Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun.
Fenerbahçe Cumhuriyeti’nden korkmadılar, ölümden korktukları kadar. 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun
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