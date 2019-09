İstanbul'daki deprem öncü mü? İşte uzmanından önemli açıklamalar...

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy, sempozyumun ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ersoy, Marmara'da meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depreme değinerek, "Bu depremin çok sığ derinliklerde olması nedeniyle Marmara çevresinde özellikle İstanbul'da çok hissedildi. Kritik olan şu ki; 4,6 büyüklüğündeki bu deprem Marmara Denizi içerisinden geçen deprem Kuzey Anadolu Fayı'nın üzerinde oldu. Kaygılarımız ondandı. Çünkü gelecekte büyük bir deprem bekliyoruz ve bu 7'den büyük olacak. Bu 4,6 büyüklüğündeki depremde bu beklediğimiz bölgede olduğu zaman endişelerimiz arttı tabii. Vatandaşlar da hissettikleri için korktular. Ama bu depremin öncü olduğunu söylemek spekülatif olur. Çünkü ana şokun yaşanmasından sonra bunların öncü olduğunu fark edebiliriz. Aksi takdirde bu depremleri sadece izleyeceğiz. Eğer bağımsız tek bir depremse zaten artçıları da birkaç gün içerisinde küçülerek devam edecek ve sönümlenecek. Bize verdiği mesaj şu; gelecek büyük depremler ayrı tartışılabilir ama Marmara Denizi içerisindeki Kuzey Anadolu Fayı'nın çok aktif olduğu, canlı olduğu, dinamik olduğu gelecek depremlere de hazırlandığının hatta bir ayak sesi olduğunun mesajı bu. Bunu böyle almak gerekiyor" dedi.



Ersoy, Marmara Denizi'nde 7'den büyük deprem beklendiğini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bazen şöyle yanlış mesajlar oluyor; Bu 4,6 büyüklüğündeki deprem gelecek büyük bir depremin enerjisini aldı mı? Böyle bir şey doğru değil. Yani binlerce kat daha fazla enerjiye sahip olan 7'den büyük bir depremin ancak atıyorum 20-30 binde bir enerjisini almıştır ki bu enerjisi tükendi anlamı taşımaz. Dolayısıyla gelecekte 10 yıl içerisinde Marmara Denizi'nde 7'den büyük bir depremi bekliyoruz. Ulusal kurumlarımız AFAD, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bunların senaryolarını yapmış durumda. ve bu depremle birlikte tsunami tehlikesi de var. Gelecekte ikisini beraber arz etmekte lüzum görüyorum. Bu deprem bugün de olabilir 10 yıl içinde olabilir."



'10 YIL İÇERİSİNDE KUVVETLİ BİR DEPREMİN OLMASI KUVVETLİ MUHTEMEL'



Ersoy, 10 yıl içerisinde büyük bir deprem olmasının kuvvetli muhtemel olduğunu belirterek, "Depremi dünyada hiç kimse bilemiyor. Ama bizim yaptığımız şu; deprem karakterini iyi bildiğiniz zaman onların dönüşüm tekrarlanma aralıklarını bilebilirsiniz ve bir kestirim yapabilirsiniz. Böyle bir kestirimi Marmara Denizi için yaptığımızda 1999'da şöyle demiştik; 30 yıl içerisinde yüzde 65 olasılıkla 7'den büyük bir deprem Marmara içinde meydana gelebilir. ve bu verilen sürenin 20 yılı geçti, geriye 10 yıl gibi bir süre kaldı. 10 yıl içerisinde böyle büyük bir depremin olması, yaşanması kuvvetli muhtemel. Bu depremi önceden bilmek değil. Bu istatistik hesaplarına göre depremin karakterini bilerek ortaya koyduğumuz bir tablodur" dedi.



'DENİZ ALTI HEYELANLARI TSUNAMİYE YOL AÇABİLİR'



Marmara bölgesinde tsunami olabileceğini ifaden eden Ersoy, şöyle konuştu:



"Marmara Denizi'nde bir tsunami olabilir mi? Olabilir. Normal şartlar altında Kuzey Anadolu Fayı yanal hareket eden bir fay. Dolayısıyla yanal hareket eden bir fayda tsunami olmaz. Mutlaka deniz tabanında düşey bir hareket olması gerekir. Fakat şunu unutmamak gerekiyor; Marmara Denizi içerisinde 3 tane bin metreyi aşan çukur var. Bu çukurların yamaçlarında çamurlar var. Eğer deprem bu çamurları silkelerse büyük deniz altı heyelanları oluşabilir. Bunlarda tsunamiye yol açabilir. Çünkü tsunaminin tek kaynağı depremler değil aynı zamanda deniz altı heyelanlarıdır. Elbette Pasifik'teki gibi yüksek bir tsunami olmaz. Ama tsunaminin öldüreceği dalga yüksekliği 1 metre. 1 metrenin kıyılardan içeriye 100 metre girip geri çekilmesi demek kıyılardaki bütün araçların denize çekilmesi demektir. Bu bile çok ciddi zararlar verebilir. Kıyılardaki yapılara da çok ciddi zarar vereceğini biliyoruz."

"MARMARA DENİZİ'NEDKİ DEPREM İŞARET VERMEDİ"

KOÜ Sismoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sertçelik: "(Marmara Denizi'ndeki deprem) Dün meydana gelen depremin olduğu bölgede geçmişe baktığımızda büyük ve yıkıcı deprem var. Ancak dünkü aktivite bunun tekrarlanmasıyla ilgili bir işaret vermedi"

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Mühendislik Fakültesi Sismoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fadime Sertçelik, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Dün meydana gelen depremin olduğu bölgede geçmişe baktığımızda büyük ve yıkıcı deprem var. Ancak dünkü aktivite bunun tekrarlanmasıyla ilgili bir işaret vermedi." dedi.

KOÜ'nün ev sahipliğinde düzenlenen "6. Uluslararası Deprem Sempozyumu"na (IESKO2019) katılan Sertçelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün meydana gelen depremin yaşandığı bölgede geçmişte büyük ve yıkıcı deprem olduğunu söyledi.

Sertçelik, dünkü depremin sadece bir öncüsünün olduğunu, gece boyunca izlenimlere bakıldığında 4,6 ile uyumlu bir artçı sürecinin devam ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Deprem çok yeni. 'Bir sonraki depremin öncüsüdür' ya da 'Bir sonraki deprem burada olacaktır' dememiz çok yanlış olacaktır. Ancak her deprem, bizim aslında deprem konusunu her an gündemde tutmamız gerektiğini ve olası bir Marmara depremine her an hazırlıklı olmamız gerektiğini belirtmektedir. Dün meydana gelen depremin olduğu bölgede geçmişe baktığımızda büyük ve yıkıcı deprem var. Ancak dünkü aktivite bunun tekrarlanmasıyla ilgili bir işaret vermedi."

OLASI İSTANBUL DEPREMİNDE KOCAELİ'NİN ROLÜ

Olası Marmara depreminde, Kocaeli'nin çok önemli bir konuma sahip olduğuna dikkati çeken Sertçelik, şu değerlendirmede bulundu:

"Marmara Depremi ile Kuzey Anadolu fayında bir enerji çıkışı olmuştur ve bölge rahatlamıştır. Kuzey Anadolu fayı boyunca kurulu olan illerimizde şu anda en az deprem olma riski olan yer Kocaeli'dir. O nedenle olası bir Marmara veya İstanbul depreminde Kocaeli etkin bir rol oynayacaktır.

Kocaeli, hem bulunduğu konum itibarıyla deniz, kara, hava ve demir yolu sisteminin etkin olarak kullanıldığı bir bölge olması hem de İstanbul'a yakın olması nedeniyle bu depremlere hazırlık yapmak durumundadır. Bu hazırlıklar sonucunda Kocaeli, bazen Anadolu'dan gelen yardımların depolandığı, bazen bu malzemelerin koordineli olarak ihtiyaç duyulan bölgelere aktarıldığı, bazen de Marmara'daki depremden etkilenen vatandaşların hayat normale dönene kadar yaşayacağı bir şehir olacaktır."

