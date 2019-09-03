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03 Eylül 2019 Salı 23:23:57 | Son Güncelleme: 03 Eylül 2019 Salı 23:25:35

Düğünden çıkan nine ve toruna otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Elazığ'da, düğünden çıkan nine ile 8 yaşındaki torununa otomobil çarpması sonucu nine öldü, torunu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yurtbaşı Beldesi yolunda Hakan K. idaresindeki 23 K 0974 plakalı otomobil, bir düğünden evlerine döndükleri sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Güray Özün (59) ile torunu R.B.E'ye çarptı.

Ağır yaralanan Özün, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne, torunu ise Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Özün, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

R.B.E'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

(AA)

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