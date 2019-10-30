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30 Ekim 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 30 Ekim 2019 Çarşamba 03:57:38

Dublörlü arsa dolandırıcıları

İzmir'de yaşayan yaşlı bir adamın 10 milyon TL'lik mal varlığına göz diken dolandırıcılar, dublör kullanıp nüfus müdürlüğünden kimlik çıkarttı. Bu yolla arazileri satışa sunan şebekenin oyununu, dikkatli bir müşteri bozdu.

İzmir’de bir dolandırıcılık şebekesinin, uzun yıllar kamyon şoförlüğü yaptıktan sonra emekli olan, 3 çocuk babası Saki Çınardalı’na (84) ait 10 milyon TL’lik mal varlığını satmak için oynadıkları oyun şaşkınlık yarattı. Şüpheliler, Çınardalı’na tip olarak benzeyen Z.K’yı (72) dublör olarak kullandı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü’nden Z.K'ya, Saki Çınardalı adına kimlik çıkarıldı. Z.K, çıkarılan kimlikle C.Ç’ye vekalet verdi. 

DÜŞÜK FİYATTAN ŞÜPHELENDİ 

Daha sonra dolandırıcılar, Saki Çınardalı’na ait daire, arazi ve araçları satmak için müşteri aramaya başladı. C.Ç, kendisini yeğeni olarak tanıttığı Çınardalı’na ait Çiçekliköy mahallesinde bulunan 9.5 dönümlük araziyi, bir milyon 750 bin TL’den satışa çıkardı ve satış ilanını internetten de yayınladı. Araziyi almak için C.Ç. ile irtibata geçen B.A, yaklaşık 4 milyon TL'lik arazinin fiyatının düşüklüğünden şüphelenince, durumu Asayiş Büro Amirliği Yankesicilik ve Dolandırıclık Büro Amirliği ekiplerine bildirdi. 

TEK TEK YAKALANDILAR 

İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, Z.K’nın yasadışı kimlik çıkardığı bilgisine ulaştı. Ekipler, şüphelileri bir süre takip edip delilleri topladıktan sonra, operasyon için düğmeye bastı. Geçen hafta çarşamba günü yapılan operasyonla Z.K, C.Ç, H.Z.E. ve B.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden C.Ç. ve H.Z.E. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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