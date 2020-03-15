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15 Mart 2020 Pazar 13:20:49 | Son Güncelleme: 15 Mart 2020 Pazar 13:32:28

Dr. Mehmet Öz'den Türk işi el yıkama taktiği

Dünyaca ünlü kalp damar cerrahı Mehmet Öz, ABD'de katıldığı bir televizyon programında virüslere karşı nasıl el yıkanması gerektiğini anlattı. Öz, bu arada da Türk usulü el yıkama tekniğini gösterdi.

Çin’den dünyaya yayılan ve ABD’ye de sıçrayan koronavirüs büyük paniğe yol açtı. ABD Başkanı Donald Trump “acil durum” ilan etti ve virüse karşı 50 milyar dolar bütçe ayrıldığını ifade etti. Tüm ülke korku içinde yaşarken dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, ABD'de yayınlanan 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon' programının konuğu oldu. Dr. Öz, 'Turkish Twist' adını verdiği el yıkama yöntemini anlattı ve koronavirüse karşı temizliğin etkilerinde bahsetti.
Dünyaca ünlü cerrah Prof. Dr. Mehmet Öz, 'The Tonight Show starring Jimmy Fallon'da ABD'lilere koronavirüs salgınını önlemek adına Türk tipi el yıkamayı öğretti.

"TURKİSH TWİST"

Dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, ABD'de yayınlanan 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon' programının konuğu oldu. Dr. Öz, 'Turkish Twist' adını verdiği el yıkama yöntemini anlattı.

BÖYLE ANLATTI

Pek çok insanın ellerini yanlış bir şekilde yıkadığına dikkat çeken Dr. Öz, "El yıkarken asıl önemli olan parmaklarınızı etkili bir şekilde yıkamaktır" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü yüzünüze onlarla dokunursunuz. Ellerinizi açtıktan sonra Turkish Twist yapın ve parmaklarınızı avuçlarınızla sıkıştırarak ovmaya başlayın. Ardından baş parmaklarınızı tek tek ovun. Bize bu yöntemi tıp okulunda da gösterdiler. Sonrasında avuçlarınızı ovun, 20 saniye sürmeli. Ardından ellerinizi kurutun."

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