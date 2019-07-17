Dr. Keklik: 50 milyonu aşkın Suriyeliye muayene hizmeti verildi

İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen "Göçmen ve Mülteci Yaz Okulu"na katılan eğitimciler ve kursiyerler, Karabağlar ilçesinde bulunan Göçmen Sağlığı Merkezi'ni ziyaret edip, çalışmalar hakkında yetkililer tarafından bilgilendirildi.

Ziyarete eşlik eden Kanuni Keklik, AA muhabirine yaptığı açıklamada Türkiye'de Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı 29 ilde 180 göçmen sağlığı merkezinin hizmet verdiğini söyledi.

Göçmen sağlığı merkezlerinin Sağlık Bakanlığının kaynaklarından ziyade Avrupa Birliği ve diğer kaynaklardan gelen destek fonları kullanılarak açıldığını belirten Keklik, şu bilgileri verdi:

"Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün verilerine göre, Türkiye'de yaklaşık 3,6 milyon Suriyeli var. 2011'den bu yana Türkiye'deki hastane ve birinci basamak sağlık merkezlerinde 50 milyonu aşkın Suriyeliye muayene hizmeti verildi. Yine 2 milyondan fazla Suriyeliyi yatırarak tedavi ettik, 1 milyon 700 binden fazla ameliyat gerçekleştirdik. Bu süreçte 455 binden fazla Suriyeli çocuk ülkemizde dünyaya geldi. Aşılama faaliyetlerine önem verdik, 5 milyon dozdan fazla aşı kullandık."

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Temsilcisi Dr. Pavel Ursu da Sağlık Bakanlığının, DSÖ'nün kurucu üyelerinden biri olduğunu, uzun yıllardan bu yana iş birliği içinde çalıştıklarını aktardı.

DSÖ olarak herkesin temel sağlık hizmetlerine erişim hakkının olduğuna inandıkların anlatan Ursu, "Bu tüm DSÖ üye ülkeleri için önemli bir sorumluluk. Bu bağlamda Türkiye bu kadar büyük bir topluluğu yönetme konusunda çok biricik ve başarılı örnek oluyor. Değerlendirmelerimize göre hiç kimse geride bırakılmadı. Suriyeliler gerekli hizmeti aldı. Buradan hastanelere yönlendiriliyorlar. Dün sadece bu merkezde 600 muayene yapıldı." ifadesini kullandı.

DSÖ Avrupa Bölgesi Acil Durumlar Direktör Vekili Dorit Nitzan da şunları kaydetti:

"Buradaki hizmet paketi Türkiye'deki insanların ve tüm insanların hangi haklara sahip olduğunu gösteriyor. Bu bahsettiğim bağlantılar, acil durum hazırlığından bu duruma yanıt vermeye kadar Türkiye'nin bu konuda liderlik rolü üstlendiğini gösteriyor. Türkiye'yle çalışmaya devam etmek istiyoruz. Hem burada hem de dünyada herkes bu işin nasıl yapılması gerektiğini burayı izleyerek görebilir."

AA