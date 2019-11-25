Doya Doya Moda yarışmacıları kim? Doya Doya Moda yarışmacıları haberimizde

  • Bist 100
    105658
  • Dolar
    5,7467
  • Euro
    6,3277
  • Altın
    269,4200
İstanbul
14 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
AB: Avrupa'da her üç kadından biri şiddete maruz kalıyor AB: Avrupa'da her üç kadından biri şiddete maruz kalıyor
Türkiye'de 12 milyonun üzerinde diyabet hastası var Türkiye'de 12 milyonun üzerinde diyabet hastası var
ABD’nin 'kaçınılmaz kaderi': Çöküş ve dağılma ABD’nin 'kaçınılmaz kaderi': Çöküş ve dağılma
"Küçük Şeyler" 29 Kasım'da geliyor "Küçük Şeyler" 29 Kasım'da geliyor
Trans Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı'nın Yunanistan ayağı tamamlandı Trans Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı'nın Yunanistan ayağı tamamlandı
Uber, Londra'da lisansını yenileyemeyecek Uber, Londra'da lisansını yenileyemeyecek
2019 Amerikan Müzik Ödülleri sahiplerini buldu 2019 Amerikan Müzik Ödülleri sahiplerini buldu
Brezilyalı pilot Luana Torres Instagram'ı salladı Brezilyalı pilot Luana Torres Instagram'ı salladı
Özcan Deniz'e başrol teklif ettiği Barış Arduç'tan şok yanıt... Reddetti Özcan Deniz'e başrol teklif ettiği Barış Arduç'tan şok yanıt... Reddetti
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik CHP'deki kumpas yorumu: Parti içi rekabette rakiplerini yok etmeye dönük bir kirli senaryoyla karşı karşıyayız AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik CHP'deki kumpas yorumu: Parti içi rekabette rakiplerini yok etmeye dönük bir kirli senaryoyla karşı karşıyayız
Doya Doya Moda nerede çekiliyor? Doya Doya Moda hangi günler var? Doya Doya Moda nerede çekiliyor? Doya Doya Moda hangi günler var?
6. Din Şurası 'Sosyokültürel Değişim ve Diyanet Hizmetleri' temasıyla başladı 6. Din Şurası 'Sosyokültürel Değişim ve Diyanet Hizmetleri' temasıyla başladı
İlk kez yönetmen koltuğuna oturacaktı! Çağatay Ulusoy şokta... Rafa kaldırıldı İlk kez yönetmen koltuğuna oturacaktı! Çağatay Ulusoy şokta... Rafa kaldırıldı
Tarım ve Orman Bakanlığı 'ürün bazlı' gıda denetimlerine başladı Tarım ve Orman Bakanlığı 'ürün bazlı' gıda denetimlerine başladı
AFAD Başkanı Güllüoğlu: Afet, tek bir kurumun altından kalkabileceği bir konu değil AFAD Başkanı Güllüoğlu: Afet, tek bir kurumun altından kalkabileceği bir konu değil
Ankara'da F-16'lar S-400 testi için havalandı Ankara'da F-16'lar S-400 testi için havalandı
Emine Erdoğan: Söz konusu olan şiddetse kol kırıldığında yen içinde kalamaz Emine Erdoğan: Söz konusu olan şiddetse kol kırıldığında yen içinde kalamaz
Ankara'da F-16'lar S-400 testi için havalandı Ankara'da F-16'lar S-400 testi için havalandı
Hindistan'da sapıkça mit: 32 parmaklı Polidaktili hastası kadın "cadı" denilerek dışlandı Hindistan'da sapıkça mit: 32 parmaklı Polidaktili hastası kadın "cadı" denilerek dışlandı
Bağdadi'nin ablası 'istihbarat için altın madeni' çıktı Bağdadi'nin ablası 'istihbarat için altın madeni' çıktı
Dünyanın en genç seri girişimcisi Ankara’ya geliyor Dünyanın en genç seri girişimcisi Ankara’ya geliyor
Doğu Perinçek: Türkiye dara düştü, Hızır yetişecek. Hızır kim? Hızır, Türk milleti Doğu Perinçek: Türkiye dara düştü, Hızır yetişecek. Hızır kim? Hızır, Türk milleti
Yeliz Yeşilmen yaşadığı olayı gözyaşları içinde anlattı! Yeliz Yeşilmen hüngür hüngür ağladı Yeliz Yeşilmen yaşadığı olayı gözyaşları içinde anlattı! Yeliz Yeşilmen hüngür hüngür ağladı
4 bin DEAŞ'lının listesi operasyondan çıktı! Liste Türkiye'nin elinde 4 bin DEAŞ'lının listesi operasyondan çıktı! Liste Türkiye'nin elinde

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

25 Kasım 2019 Pazartesi 15:16:42 | Son Güncelleme: 25 Kasım 2019 Pazartesi 15:53:27

Doya Doya Moda yarışmacıları kim? Doya Doya Moda yarışmacıları haberimizde

Doya Doya Moda bugün TV8 ekranlarında yayın hayatına başladı. 42 beden ve üzeri 7 yarışmacının yarıştığı moda yarışmasında her gün ayrı bir konsept için verilecek bütçede alışverişler yapılacak. Jüriler tarafından en çok beğenilen yarışmacılar aldıkları puanlarla yarışmaya devam etme hakkına sahip olacak. Ancak en düşük puanı alan yarışmacı programa veda edecek. Doya Doya Moda'da ilk gün gala gecesi konsepti yapıldı. İzleyiciler Doya Doya Moda yarışmacıları hakkında araştırma yapmaya başladı. Doya Doya Moda yarışmacıları hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor..

TV8'in yeni moda programı Doya Doya Moda bugün yayın hayatına başladı. Banu Noyan, Uğurkan Erez, Gülşah Saraçoğlu ve Kemal Doğulu'nun jüri olduğu yarışmada 42 beden ve üzeri 7 yarışmacı yarılıyor. Hafta içi her gün ekranlara gelecek yeni programı Doya Doya Moda yarışmacıları da merak konsuu oldu. Doya Doya Moda yarışmacıları kim? sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor.

DOYA DOYA MODA EMEL BAŞKAN KİMDİR?

Aslen Konyalı olan Emel Başkan, 30 yaşında ve evli. 85 kilo ve 46 beden olan Emel Başkan, doğuştan stil sahibi olduğunu belirterek rakiplerine hiç şans tanımadı.

DOYA DOYA MODA YAPRAK SULTAN UZANMAZ?
33 yaşındaki Yaprak Sultan Uzanmaz, gurbetçi bir ailenin moda aşığı kızı. Fuar organizasyonları yapan Sultan Uzanmaz, 44 beden giyiyor ve Türkiye'nin en tarz kadını benim diyor.

DOYA DOYA MODA MİRAÇ TORTULLU KİMDİR?
35 yaşındaki Miraç Tortullu aslen Giresunlu. Evli ve ev hanımı olan Miraç Tortullu 105 kilo 48 beden giyiyor. Moda için doğdum moda için yaşarım diyen Miraç Tortullu bir hayli iddialı..

DOYA DOYA MODA SU BAHER KİMDİR?
21 yaşındaki Su Baher aslen İranlı ve öğrenci. 1 senedir Türkiye'de yaşayan Su Baher 42 beden ve 68 kilo ağırlığında. Türkiye'nin yeni moda starının kendisi olacağını söyleyen Su Baher, Doya Doya Moda'nın dikkat çeken isimlerinden.

DOYA DOYA MODA FERDA NUR BAŞARAN KİMDİR?
23 yaşındaki Ferda Nur Başaran, büyük beden modellik yapıyor. Eğlenceli bir o kadar da dişli. 94 kilo olan Ferda Nur, 46 beden giyiyor.

DOYA DOYA MODA SÜNDÜZ DURMAZ KİMDİR?
28 yaşındaki Sündüz Durmaz aslen Cezayirli. Evli ve 2 çocuk annesi olan Sündüz Durmaz, eski bir model. 44 bedende olan yarışmacı 84 kilo.

DOYA DOYA MODA BEYZA HAN KİMDİR?

Büyük beden mankenlik ve tv sunuculuk geçmişi bulunuyor.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ