Doya Doya Moda yarışmacıları kim? Doya Doya Moda yarışmacıları haberimizde

TV8'in yeni moda programı Doya Doya Moda bugün yayın hayatına başladı. Banu Noyan, Uğurkan Erez, Gülşah Saraçoğlu ve Kemal Doğulu'nun jüri olduğu yarışmada 42 beden ve üzeri 7 yarışmacı yarılıyor. Hafta içi her gün ekranlara gelecek yeni programı Doya Doya Moda yarışmacıları da merak konsuu oldu. Doya Doya Moda yarışmacıları kim? sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor.

DOYA DOYA MODA EMEL BAŞKAN KİMDİR?

Aslen Konyalı olan Emel Başkan, 30 yaşında ve evli. 85 kilo ve 46 beden olan Emel Başkan, doğuştan stil sahibi olduğunu belirterek rakiplerine hiç şans tanımadı.

DOYA DOYA MODA YAPRAK SULTAN UZANMAZ?

33 yaşındaki Yaprak Sultan Uzanmaz, gurbetçi bir ailenin moda aşığı kızı. Fuar organizasyonları yapan Sultan Uzanmaz, 44 beden giyiyor ve Türkiye'nin en tarz kadını benim diyor.

DOYA DOYA MODA MİRAÇ TORTULLU KİMDİR?

35 yaşındaki Miraç Tortullu aslen Giresunlu. Evli ve ev hanımı olan Miraç Tortullu 105 kilo 48 beden giyiyor. Moda için doğdum moda için yaşarım diyen Miraç Tortullu bir hayli iddialı..

DOYA DOYA MODA SU BAHER KİMDİR?

21 yaşındaki Su Baher aslen İranlı ve öğrenci. 1 senedir Türkiye'de yaşayan Su Baher 42 beden ve 68 kilo ağırlığında. Türkiye'nin yeni moda starının kendisi olacağını söyleyen Su Baher, Doya Doya Moda'nın dikkat çeken isimlerinden.

DOYA DOYA MODA FERDA NUR BAŞARAN KİMDİR?

23 yaşındaki Ferda Nur Başaran, büyük beden modellik yapıyor. Eğlenceli bir o kadar da dişli. 94 kilo olan Ferda Nur, 46 beden giyiyor.

DOYA DOYA MODA SÜNDÜZ DURMAZ KİMDİR?

28 yaşındaki Sündüz Durmaz aslen Cezayirli. Evli ve 2 çocuk annesi olan Sündüz Durmaz, eski bir model. 44 bedende olan yarışmacı 84 kilo.

DOYA DOYA MODA BEYZA HAN KİMDİR?

Büyük beden mankenlik ve tv sunuculuk geçmişi bulunuyor.