TV8'in sevilen moda yarışması Doya Doya Moda bugün yeni haftaya başlıyor. Geçtiğimiz hafta yeni yarışmacı Ecenur Sarıhasan yarışmaya veda etti. Bu hafta onun yerine yeni yarışmacı Yaren Medin katıldı. Yaren Medin hakkında aramalar yoğunlaştı. Doya Doya Moda Yaren Medin kimdir? Doya Doya Moda Yaren kaç yaşında? sorularının yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor.

DOYA DOYA MODA YAREN KİMDİR?

Aslen Ordulu olan Yaren Medin, doğuma büyüme İstanbullu. Gazeteci olan Yaren, aktif olarak büyük beden mankenliği yapıyor. 16-17 yaşından beri modaya ilgi duyan Yaren, yabancı tasarımcıları, şarkıcıları takip etmeyi seviyor ve onlara benzer şeyler kullanmaya çalıştığını söylüyor.

DOYA DOYA MODA YAREN KAÇ YAŞINDA?

Doya Doya Moda Yaren Medin 23 yaşında.

DOYA DOYA MODA YAREN KAÇ KİLO?

Doya Doya Moda Yaren Medin 44 beden.

DOYA DOYA MODA'DA BU HAFTANIN YARIŞMACILARI

1- Emel Başkan

2- Yaren Medin

3- Miraç Tortullu

4- Su Baher

5- Ferda Nur Başaran

6- Sündüz Durmaz

7- İzel Şener