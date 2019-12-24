TV8'in sevilen moda programı Doya Doya Moda izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Güzellik kalıplarını yıkan programda büyük beden 7 yarışmacı stillerini sergilemek için yarışıyor. Her hafta en yüksek puanı alan yarışmacı altın kolyenin sahibi olurken, en düşük puanı alan yarışmacı ise eleniyor. Elenen yarışmacının yerine yeni yarışmacılar katılıyor. Doya Doya Moda saat kaçta başlıyor? Doya Doya Moda jürileri kimler? merak ediliyor. İzleyicilerden tam not alan Doya Doya Moda programı ile ilgili merakla araştırılan detaylar haberimizde yer alıyor.

Doya Doya Moda, İstanbul Çekmeköy'de havuzlu bir villada çekiliyor. Yarışmacılar her gün İstanbul'un belirlenen semtinde alışverişe çıkıyor. Alışverişlerini tamamlayan yarışmacılar Doya Doya Moda evine geri dönüyor.

Jüriler yarışmacıları Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri 1-5 arasında; Cuma günü ise 1-10 arasında puanlıyor.

DOYA DOYA MODA HANGİ GÜNLER VAR?

Doya Doya Moda, hafta içi her gün TV8 ekranlarında olacak. Hem ekran başındakilerin hem de yarışmacıların moda ile ilgili tüm detayları öğreneceği yarışmada büyük heyecan yaşanacak.

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ KİMLER?

Doya Doya Moda'da Uğurkan Erez, Kemal Doğulu, Gülşah Saraçoğlu ve Banu Noyan jüri koltuklarında oturuyor.

DOYA DOYA MODA BU HAFTANIN YARIŞMACILARI

1- Emel Başkan

2- Yaren Medin

3- Miraç Tortullu

4- Su Baher

5- Ferda Nur Başaran

6- Sündüz Durmaz

7- İzel Şener